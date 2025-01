Los cuatro ríos de Mendoza ideales para la pesca con mosca: las recomendaciones para pasar una buena jornada

Además del turismo vitivinícola que nos identifica, Mendoza también ofrece otras actividades al aire libre, como la pesca con mosca, un deporte que tiene muchas particularidades por el contacto con la naturaleza, la destreza que exige y, como todo, la paciencia necesaria. En la Provincia hay varios lagos y ríos donde se puede practicar esta actividad.

MDZ se contactó con Walter Viel, instructor la Asociación Mendocina y Argentina de Pesca con Mosca, escritor y entusiasta del tema. “En esta actividad no hay absolutos, no hay una caña ni una mosca específica para cada lugar. La pesca con mosca no se podría explicar con tan pocas palabras” destacó. “De acuerdo al ambiente en el que se pesca, se pueden utilizar distintos modelos de moscas. Por ejemplo: si es un arroyo, es un agradable utilizar ninfas o secas; en un río o lago más caudaloso, lo mejor es elegir streamers que imitan pequeños peces como alevinos.”

Algunos ejemplos de moscas que Walter nos detalla son los siguientes:

Ninfas: “Prince”, “Hare’s Ears”, “Bitch quCreek”.

Secas: “Adams”, “Royal Coachman”, “Elk Hair Caddies”.

Streamers: “Wooly Bugger”, “Matuka”, “Rabbit Zonkers”.

En la entrevista, Walter nos explicó sobre los equipos utilizados a la hora de ejercer este deporte. “Todo es relativo. En Mendoza conviene comenzar con una caña #5 o #6 para los principiantes y #3 para los más avanzados.” Y además te ofrecemos 3 lugares a los cuales podemos hacerte una escapada cerca de la ciudad.

Walter Viel, pescador, guía y apasionado de la actividad.

Arroyo Picheuta

Ubicado a 30 kilómetros de Uspallata, en el departamento de Las Heras, este pequeño arroyo cordillerano ofrece una experiencia diferente a los ríos característicos de Mendoza. Su gran dificultad pone a prueba a los amantes del deporte, ya sea por su poca profundidad, la poca cantidad de agua (por ende, poca cantidad de alimento) y por la correcta elección de señuelos. En este arroyo conviene usar una caña #3/#4 con moscas secas o ninfas para una mejor experiencia.

Río Mendoza

El mayor atractivo de la provincia y a unos 40 minutos de la ciudad, este río es el espejo de agua más difícil y satisfactorio que ofrece la pre-cordillera. Su gran caudal, las condiciones del agua y los grandes peces viviendo en este ambiente son sus pilares principales. En él, los pescadores más experimentados del ámbito, provenientes desde la provincia como de comunas aledañas, vienen a probar sus señuelos y su paciencia. En este río conviene usar una caña #5/#6 con distintas clases de moscas ya sea ninfas, secas o streamers.

Río Grande

Este espejo de agua ubicado en Malargüe, a 330km de Mendoza, ha tomado mucha relevancia luego de la pandemia ocurrida en el año 2020. Los pescadores encontraron un espacio y ambiente diferentes a los curtidos ríos cordilleranos cercanos a la ciudad. Las truchas son más grandes, más hostiles. “Como bien habíamos comentado, el equipo tiene que ser acorde al lugar al que se va a pescar, por ejemplo: en Río Grande, yo elegiría una #7 ya que los portes son muy distintos a los de un arroyo”. La pesca con mosca es un deporte que requiere destreza y paciencia.

Walter, además de ser un gran pescador, también es escritor. “Hay un libro escrito en Mendoza, en el cual yo recomiendo y en el que he participado que se llama: “La enseñanza de la Pesca con Mosca. Vol. 1.” En el cual explico los pequeños comentarios dichos anteriormente y que hay que pescar, recordando que toda captura, por pequeña que sea, tiene su valor deportivo, ya que indica que dimos en el blanco con la mosca, la técnica y el equipo.

Por último y no menos importante, debemos tener en cuenta las precauciones y las formas de tratar tanto a los espejos de agua como a los animales que viven en ellos. Para ello, es necesario comprar un carnet de pesca para poder pescar con tranquilidad y, en el cual, se describen las formas de actuar frente a la conservación y depredación de estos espacios.