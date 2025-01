Estafaron a una familia mendocina por $20 millones y los dejaron sin vacaciones

Valijas armadas, sueños rotos, impotencia y enojo, es lo que les queda a los Guzmán después de ser víctimas de una millonaria estafa que se llevó los ahorros de toda la familia. En total, eran nueve personas las que iban a viajar mañana al Caribe, pero todo quedó en nada después de que el dueño de agencia de viajes Guillén Entreprise no les entregara los pasajes de las vacaciones. Entre todos, la suma asciende a los $20 millones.

“Eran nuestros ahorros. Estamos con mucha angustia. Cuando le dije a mi hijo que no viajamos se puso muy mal”, contó Lucas a MDZ.

“A las 10.30 teníamos que estar en el aeropuerto porque el avión salía después del mediodía. Tenemos las valijas armadas y todo”, agregó.

Vacaciones familiares

El plan de unas vacaciones familiares nació a mitad del año pasado. Lucas iba con su esposa y su hijo, una de sus hermanas con su pareja y una cuñada con dos hijos.

Empezaron a averiguar y llegaron a Guillén Entreprise por la recomendación de un conocido. En julio señaron los pasajes y empezaron a pagar en cuotas el viaje.

“Nos habían dicho que era un lugar serio, está inscripto en ARCA, tiene la oficina en el edificio Buci, tiene redes sociales y una página web. Nunca nos imaginamos esto”, explicó Lucas.

El sábado a las 10.30 tenían que estar en el aeropuerto de Mendoza.

“Terminamos de pagar en noviembre y le preguntamos a Pedro Guillén si la fecha era flexible porque mi cuñado tenía cáncer y eso podía cambiar todos los planes. Así que dejamos el viaje abierto y teníamos tiempo de confirmar la fecha hasta el 9 de enero”, añadió el joven maipucino.

El cuñado de Lucas falleció el 1 de enero y entre todo decidieron sumar a su hermana a las vacaciones. “Llamamos el 3 de enero a la agencia y nos dijo que había cancelado el viaje pero nunca nos devolvió el dinero. Entonces fuimos y dijo que lo podía arreglar. El viaje quedó para el 18 de enero y pagamos el pasaje de mi hermana que había quedado viuda”, detalló.

Horas de desesperación

Con los 9 viajes cancelados y con el objetivo de pasar unos días en familia, los Guzmán se dedicaron a hacer los preparativos para disfrutar de cinco días en Punta Cana y cinco días en Bayahibe.

“Empezamos a llamar para ir a buscar los papeles y nos empezó a pedalear, que vengan mañana, que el otro día. Hasta que nos dijo ´vengan el viernes que les tengo todo listo´ y nosotros confiamos”, dijo Lucas.

“Hoy cuando fuimos a la oficina no estaba. Nos dijeron que estaba en el banco y después que estaba en el aeropuerto. Lo llamábamos y no contestaba. Desapareció. Ya hicimos la denuncia en la Fiscalía pero no queremos que siga estafando gente”, agregó.