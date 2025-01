BelenCita: el fenómeno de los encuentros guiados para solteros que conquista el país

Belén Bona, creadora de BelenCita, define su propuesta como "una especie de Tinder presencial". Recién llegada a Mendoza, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que su iniciativa busca generar espacios de encuentro para solteros de distintas edades en todo el país. "Soy como la Roberto Galán de la época, o una especie de Cupido", según sus palabras.

El proyecto comenzó en 2022 en Mar del Plata, ciudad donde Belén residía en ese momento. "Empecé a hacer eventos para solteros, al año me voy a Buenos Aires, me va muy bien allá y me empiezan a pedir de otras provincias. Entonces dije '¿por qué no?' y empecé a viajar", recordó Bona, que estuvo en Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan. Esta es su segunda visita a Mendoza, donde programó un evento guiado para personas de entre 30 y 50 años.

Según Bona, las mujeres suelen participar más activamente que los hombres. "No es que falten varones, pero estaría bueno que sean más. Les cuesta un poquito más hasta que ven bien la propuesta", explicó. Su método se basa en dinámicas y consignas que promueven vínculos naturales y presenciales, alejados de las interacciones mediadas por plataformas virtuales. "No me parece acorde que las relaciones sean mediatizadas. Salís a un bar y nadie se da bola. Yo quise ir en contra de lo que el sistema propone, que es tenernos cada vez más aislados a través de un telefonito".

Bona, nacida en Tres Arroyos, es psicóloga y trabajó durante una década en salud mental antes de dedicarse a esta iniciativa. "Siempre estuve emparentada con la soledad y la grupalidad. Mezclé todos mis recursos y generé un laboratorio creativo de vinculación que tiene toda una serie de pasos", comentó.

Belén probando las instalaciones lujaninas para el próximo evento en Mendoza.

Los eventos guiados duran aproximadamente una hora y media, incluyen juegos y dinámicas grupales, y ahora también se expanden hacia campamentos y viajes. "Lo que probé este año fue un día y medio, y fue un golazo. Ahora estoy planificando en Mendoza viajes de 3 o 4 días con propuestas turísticas y mis dinámicas", adelantó.

Para Bona, su trabajo no se centra en formar parejas, sino en abordar la soledad. "La soledad la sentimos todos, estés en pareja o no. Con la excusa del amor, lo que hago es que nos enfrentemos con eso y que la compartamos. Hay mucha necesidad de conectar, pero falta compromiso con el construir", reflexionó.

Su propuesta sigue creciendo, abriendo espacios para que las personas se encuentren "desde lo más natural" y redescubran formas auténticas de relacionarse.