"El 2025 presupuestariamente será un año difícil pero no tan complejo como el 2024”

¿El 2025 como se avecina para el sistema universitario?

- “El 2025, es incertidumbre, creo que va a ser un año, en lo presupuestario difícil pero no tan complejo como el año pasado”.

Ante la situación salarial de los docentes y no docentes que reclaman una recomposición de por los menos el 50 %, ¿se puede garantizar el primer cuatrimestre?

- “Sí, más allá que estaremos en un año muy atípico; ya que hace mucho tiempo no pasa que dos años consecutivos no hay un presupuesto nacional. Las universidades vamos a estar trabajando con una base de un presupuesto 2023 pero entendemos que habrá un acompañamiento del presupuesto 2024 consolidado hacia los primeros meses del 2025 y eso garantiza, por lo menos los primeros meses lo que es la masa salarial y de funcionamiento para las universidades, esperemos que no suceda lo que sucedió el año pasado de tener que llegar a marchar para tener un reconocimiento por parte del Ejecutivo de la necesidad de financiamiento del sistema educativo”.

Insisto, los docentes y no docentes reclaman una supuesta deuda histórica de más del 50% de recomposición…

- “Hay una pérdida salarial de entre un 40 y un 50 %. Aun no hay ningún llamado de atención por parte de los claustros. Creo que en febrero o a más tardar marzo vamos a tener novedades”.

Uno cree que en un año electoral el Ejecutivo Nacional va a querer un acercamiento fundamentalmente con un sector como es el universitario…

- “Yo creo que sí, porque como decía al principio de la nota, creo que va a ser un año difícil pero no tan complejo como el 2024 pero también por un reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Política universitaria hacia el sistema universitario y por eso estoy convencido que será mucho mejor en materia presupuestaria

Ante la situación de reclamo salarial ¿hay merma de docentes en su universidad?

- “No tenemos una baja masiva de docentes, es cierto que han mostrado su preocupación por el deterioro de la masa salarial. Nosotros estamos trabajando ahora en todo lo que es el esquema de docente para el año 2025, pero la verdad es que no hemos tenido una baja masiva, reconozco sí que hay un desgaste”.

¿Creció en alumnos inscriptos la universidad con relación al 2024?

- “Seguimos manteniendo el mismo número de alumnos, aproximadamente unos 2.000. Hoy tenemos un número cercano de 900 pre inscriptos para el 2025. Lo importante también es que cada vez tenemos más graduados que van encontrando su lugar de trabajo en todas las provincias, lo cual es una buena publicidad para nosotros”.

Mucho se habló del arancelamiento a los estudiantes extranjeros. ¿Cuál es su opinión?

- “Ese es otro tema que el Gobierno Nacional plantea y después queda en el veremos. El arancelamiento lo tiene que decidir el Consejo Superior de cada universidad, que es el órgano más importante de la Universidad. En el caso nuestra universidad la presencia de estudiantes extranjeros no repercute en el presupuesto. Creo que a nivel nacional estamos hablando de un 4% de estudiantes extranjeros, por lo cual tampoco repercute en el sistema”.



El gobierno nacional plantea una profunda auditoria. ¿La Universidad Nacional del Alto Uruguay está auditada?

- “Auditorias si, siempre. Nosotros tenemos auditorías internas además de la Auditoría General de la Nación”.

¿Qué universidad dejamos en el 2024?

- “En lo particular, la universidad que estamos consolidando en la región del Alto Uruguay misionero es una universidad que si bien ha tenido como todo el sistema universitario un año muy complejo en lo económico presupuestario ha sabido manejar los números. Cada vez nos afianzamos más en la región, hemos cerrado un año 2024 con nuevos egresados con una nueva carrera, licenciatura en Ciencias Ambientales. También firmamos acuerdos con el INTA y otros organismos nacionales y provinciales. Hemos instalado un laboratorio de análisis de suelo y vegetales. Esto fue posible porque manejamos un presupuesto de manera, prolija”.

Si pudiera sentarse frente al presidente Milei ¿qué le diría?

-“Que lo invito a nuestra universidad, a que a que nos conozca, que vean el esfuerzo que hace cada uno de nuestros docentes, estudiantes y no docentes para impartir investigación educación y para que vea el trabajo que hace el sistema universitario para ayudar al país a que salga adelante. Me gustaría decirle que somos parte de la solución y extenderle una invitación a él y al Ejecutivo Nacional para que se sientan respaldados por el sistema educativo. Estoy seguro de que el sistema educativo puede contribuir significativamente al cambio que Argentina necesita. La visión de abrirse al mundo se puede lograr a través del sistema universitario y la capacitación de recursos humanos técnicos. Que vea de primera mano el excelente trabajo que se realiza aquí, sería muy importante.