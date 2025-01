Mujeres 5.0: Wanda, La China, Icardi, un culebrón L-Gante

En los 80´ y 90's, las telenovelas estaban en su mejor momento: Rolando Rivas Taxista, La Extraña Dama, Más allá del Horizonte, Un Mundo de 20 asientos, Rosa de Lejos, Piel Naranja, recordamos artistas con Leonor Benedetto, Arnaldo André, Luisa Kuliok, Soledad Silveyra, Verónica Castro, Gustavo Bermúdez, Gabriel Corrado, Andrea del Boca, Osvaldo Laport… que entre sopapos e infidelidades, un tema que nunca pasará de moda, las mujeres esperaban al príncipe azul, con un final feliz cantado y eso nos dejaba muy contentas.

Las Mujeres 5.0 cumplíamos nuestros deseos, o mejor dicho, con los estereotipos sociales del momento a través de la telenovela. Pero todo fue cambiando y la vida real se ha transformado en una verdadera novela, Culebrones sin Inteligencia Artificial. La realidad siempre, pero siempre supera la imaginación.

Más allá del horizonte, telenovela de 1994.

Estamos viviendo una era increíble y a la vez dantesca

Personajes “famosos” que muestran abiertamente sus vidas con intimidad incluida”. Recreando así un espectáculo imposible de no seguir. Nunca se sabe que capítulo viene ni cuando, pero cuando sale no lo podés creer. García Márquez no lo podría creer, Alejandro Doria se agarraría la cabeza de tanto éxito y seguimiento de público con un producto tan barato y sin guion alguno..

Wanda, La China, Icardi y L´gante han logrado crear "La novela", de la que todos hablan, de la que todos discuten, de la que está en cada reunión de amigas, hasta en Navidad y Año Nuevo. Lograron un formato imposible de crear: realidad pura, infidelidades al por mayor, gente millonaria, poder, lujos, la mala, la buena-mala, la quita maridos, la resentida, la vengativa, el millonario que parecía un tranqui total y se convirtió en un obsesivo, vengativo, mentiroso, resentido y no sabemos que más aparecerá. Quizás con L´gante encontremos una especie de príncipe azul, siii lo que leyeron. L-Gante como príncipe Azul. Cariñoso, con un pasado tenebroso pero ahora redimido, que cuida a su amada, la respeta y acompaña y no se mete en conflictos. Todo un galán.

Eugenia "La China" Suarez. Foto: MDZ.

En La China encontramos todo lo más odiado en una mujer

Es una quita maridos, novela altamente machista en pleno 2024, hermosa, fogosa que no tiene límites ni culpa ni miedos. Y menos algún remordimiento. Parece que la mala de la película tiene como libreto, “quitar” maridos, disfrutar del dolor de la otra, la esposa despojada.

Y Wanda que parecería la buena, no nos olvidemos que en nuestra época era la buena, la mala y el galán del que intentaban tener todo su amor. Pero aquí no parecería haber amor en ningún lado, más bien desidia, poco respeto por el otro, cruce de facturas por todos lados sin respetar a sus propios hijos. Eso no pasaba en nuestra época, había más ilusión, más cariño y abnegación. Estará pasado de moda, pero un poquito de roles claros no nos venían mal. Ahora no se entiende nada.

Según la web, una telenovela, llamada en algunos lugares teleserie o telecomedia es un formato de televisión producido originalmente en varios países de Iberoamérica. Cuenta una historia a lo largo de varios capítulos que, puede o no, ser realista y generalmente tiene un tono melodramático. Normalmente, tiene un final feliz para los protagonistas.

L-Gante. Foto: MDZ.

Durante su desarrollo, los protagonistas tienen que luchar contra uno o varios villanos y, a menudo, cuentan con la ayuda de diversas personas que los apoyan, parientes, amigos, etc. Regularmente, terminan con un final feliz después de atravesar diferentes obstáculos y peripecias.

Las telenovelas poseen esencialmente un carácter sentimental

Lleno de intrigas, engaños y confusiones. Con los años, han ganado más acción y han incorporado géneros además del melodrama, como el policíaco, la comedia dramática, el suspenso e incluso la ciencia ficción, entre otros.

Más clarito, échale agua. Cuando hablamos de los protagonistas, bien llamados villanos quienes cuentan con personas que los apoyan bien podemos mencionar a las redes sociales, no hay programa de radio, noticiero, streaming, vivos, etc que nos apoyen a unos o a otros. Con fotos cruzadas, capturas de mensajes de WhatsApp, abogadas con desalojos por aquí y allá, engaños no solo entre ellos, lo jodido acá es que engañan al nuevo público viral también. Se mienten y nos mienten. Encima logran audiencia, dinero por publicidades, eventos por solo presencia, y más.

Lamentablemente, se parecen más a ciencia ficción, por momentos a una película de terror, por otro una sarta de injurias como reflejo de una sociedad, esto si es verdad, en conflicto con sus valores, creencias, amores, pautas sociales, roles parentales, normas…y la lista sigue.

Sin dudas gustaban más las telenovelas de antes

Las de nuestra época, en este caso, era mejor. La cruda realidad espanta, y nos obliga a pensar en qué nos está pasando como sociedad. Daniela Rago.

* Lic, Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

X: @Mujeres50

IG: @DanielaRago4