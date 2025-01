Estación Mendoza: trenes abandonados y el basurero escondido en plena Ciudad de Mendoza

Estación Mendoza Distrito Sustentable se proyecta en un gran predio entre las calles Perú, Tiburcio Benergas, Las Heras y Suipacha. En total, son 23 hectáreas donde se construirán torres de hasta 60 metros, espacios recreativos, locales comerciales, oficinas, un parque y estacionamiento subterráneo, entre otras obras.

En marzo del año que viene se realizará la primera subasta que abarca los terrenos entre Perú y las vías del Metrotranvía. En una segunda etapa, subastarán el resto del predio donde actualmente funcionan los talleres de reparación de locomotoras.

El sector de la primera subasta es un terreno baldío que se puede ver desde la calle Perú, no tiene edificaciones y está nivelado. Por el momento, solo se ve a simple vista algo de basura en la zona. En cambio, en el predio que corresponde a la segunda subasta hay toneladas de chatarra y trenes abandonados, según pudo corroborar MDZ al sobrevolar la zona con un drone.

Vagones y chatarra en Estación Mendoza

En el terreno entre el Metrotranvía y Tiburcio Benegas hay al menos 40 vagones viejos y vandalizados. Algunos están en las vías al aire libre y otros tantos, en el andén. Además, en el lugar funciona el taller de reparación de las locomotoras de la línea Belgrano de Trenes Argentinos Cargas. Hay algunas edificaciones abandonadas y otras funcionando, máquinas y una gran cantidad de chatarra.

Qué pasará con los vagones de Estación Mendoza

Por el momento, no hay una idea clara sobre lo que pasará con los más de 40 vagones abandonados en el predio de Estación Mendoza. El terreno está en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y aseguraron que no hay definiciones sobre el destino de la chatarra. “En la primera etapa no hay lugares con material. En la segunda etapa se verá que conviene hacer con el material para que no sea un gasto para la Ciudad de Mendoza, el Estado nacional o el futuro comprador. Todavía no se analizó el tema, eso se hará cuando comience la segunda etapa”, puntualizaron desde AABE.

Por su parte, desde la Ciudad de Mendoza indicaron que no hay un inventario sobre los vagones, locomotoras y chatarra que hay en el lugar. Además, señalaron que la decisión está en manos de la AABE. Todo indica que hay dos opciones: subastar los terrenos con la chatarra o desmantelar el lugar -vender chatarra y reubicar lo que sirve- y subastar el predio nivelado.

Estación Mendoza

Por lo pronto, sí está confirmado que el taller de reparación de locomotoras se trasladará a Palmira, aunque no se sabe con certeza la fecha. En el medio está el anuncio de la privatización de la empresa de trenes, que por el momento no tiene avances concretos.

Unos 40 vagones abandonados en Estación Mendoza. (Claudio Gutierrez)

Con respecto a la posibilidad de llevar chatarra a San Martín, el intendente Raúl Rufeil fue muy taxativo hace unos meses con MDZ: "Sería muy bueno que se trasladen los talleres, siempre y cuando haya algunas condiciones: que nos lleven la chatarra y lo que sobra. Queremos las máquinas, las grúas electromecánicas y toda la mecánica moderna que necesita Palmira. Chatarra no porque no lo voy a permitir".