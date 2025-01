El incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi ya arrasó con más de 2.000 hectáreas

Desde hace días, el famoso Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche se ve afectado por un gran incendio que ya arrasó con más de 2.000 hectáreas. Así lo informó el Comité de Emergencia de la provincia de Río Negro, indicando que continúan trabajando a pesar del difícil acceso a la zona afectada.

Según anunciaron las autoridades, el incendio se registra en el área del lago Los Manzanos, ubicado dentro del Parque Nacional. Este habría iniciado hace seis días tras la caída de rayos cerca del lago y, con el paso de los días, las condiciones meteorológicas, como fuertes vientos, complicaron las operaciones de los servicios de emergencia.

En las últimas horas, el Comité de Emergencia señaló que las llamas ya consumieron una superficie estimada de 2.176 hectáreas. Asimismo, las autoridades expusieron a los medios locales que el fuego sigue activo en una zona de difícil acceso.

El operativo que se está llevando a cabo en la zona consta de la presencia de 72 combatientes que trabajan para el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Brigada Sur y Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif).

A pesar de la intención de hacer uso de aviones hidrantes para combatir el fuego, las condiciones desfavorables imposibilitaron su empleo. Aun así, se decidió a transportar a los brigadistas hacia áreas específicas en los helicópteros. “Esta nueva vía representa una importante alternativa en la capacidad de evacuación de brigadistas, que trabajan en ese sector de la laguna, ante posibles situaciones de emergencia”, resaltaron desde Parques Nacionales.

Vale destacar que, a pesar del avance del fuego, por el momento los vecinos de las áreas cercanas no se vieron afectados. Si bien el martes las lloviznas calmaron un poco el avance de las llamas, no fueron suficiente para extinguirlas del todo. “El incendio permanece activo en todo su perímetro. Si bien el frente frío que ingresó ayer continúa generando viento y lloviznas en la zona, no es suficiente para detener su avance siendo la situación monitoreada constantemente”, advirtieron desde el Comité de Emergencias.