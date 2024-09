Cómo fue el tratamiento contra el cáncer al que se sometió Kate Middleton

El 22 de marzo de 2024 Kate Middleton comunicó a través de un video en sus redes sociales que tenía cáncer y que se encontraba realizando quimioterapia preventiva, para poder curarse. Finalmente comunicó al mundo que completó su tratamiento.

En su video, la princesa de Gales dijo: "En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales".

En qué consiste la quimioterapia preventiva

La quimioterapia preventiva se aplica después de la cirugía o la radio terapia, para evitar que el cáncer reaparezca con el correr de los meses o años. Está demostrado empíricamente que gracias a este tratamiento muchos pacientes no reincidieron en la enfermedad.

La eficacia de esta técnica depende del lugar donde esté alojado el tumor y del tipo de cáncer, pero sí implica un menor riesgo en recaer. Este tratamiento suele aplicarse durante tres a seis meses, aunque puede variar según el caso.

Cómo atravesó el proceso de quimioterapia Kate Middleton

El 15 de junio de 2024, la princesa de Gales se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre su avance en el tratamiento de su enfermedad.

La imagen que Kate Middleton compartió para anunciar su comunicado. Instagram: princeandprincessofwales

"Estoy haciendo buenos progresos pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa", rezaba parte del comunicado de Kate Middleton.