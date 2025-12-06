Kate Middleton revivió el legado de Lady Di con un abrigo inolvidable

Descubrí por qué el look navideño de Kate Middleton será recordado como uno de sus mejores. Todos los detalles y fotos en la nota.

Kate Middleton reapareció en el tradicional concierto “Together at Christmas” con un look que era un homenaje directo a Lady Di. La princesa de Gales llegó acompañada por el príncipe Guillermo y sus tres hijos, quienes mostraron un estilo impecable que acompañó la ocasión.

La princesa eligió un abrigo verde botella firmado por Catherine Walker, la modista histórica de Diana, lo cual cargó con un simbolismo evidente. Kate ya había utilizado este abrigo en 2020, pero esta vez lo presentó con su distintivo cuello de piel sintética, que elevó la prenda hacia un nivel más invernal y sofisticado.

El hecho de elegir una creación de Walker no pasó desapercibido, puesto que Diana había convertido a la diseñadora en un ícono, y Kate retomó ese legado con un homenaje elegante.

El resto del look sostuvo la misma línea, con botas altas de ante negro de Ralph Lauren, uno de sus pares preferidos, y unos pendientes largos en forma de estrella. Bajo el abrigo, Kate llevó una falda midi roja de estampado tartán que reforzó el espíritu navideño y, aunque el protocolo le pidió mantener el abrigo puesto durante el concierto, la silueta y los movimientos dejaron entrever la pieza y su contraste con el verde intenso.