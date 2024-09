Aumentó la vacuna contra el dengue: a cuánto se consigue en Mendoza

Con la llegada de los días de calor con la cercanía de la primavera, ya se habla de un posible brote de dengue. Especialistas recomiendan extremar las medidas, entre ellas, colocarse la vacuna para evitar contagiarse de dengue ante la exposición de una picadura del mosquito aedes aegipty. Cuál es el valor y las recomendaciones a seguir.

En Mendoza hay disponibilidad de vacunas en las farmacias y se espera un incremento de la demanda, ya que el Gobierno Nacional anunció el inicio de la camapaña de vacunación y la provincia no está incluída porque no es una zona endémica. Sin embargo, la vacuna contra el dengue no es accesible y aumentó en los últimos días.

Después de la tormenta de Santa Rosa y con el aumento de la temperatura por el inicio del mes de la primavera, se volvieron a encender las alertas por un posible nuevo brote de dengue potenciado por la humedad, el calor y la resistencia que ha generado el mosquito a los insecticidas. La vacuna aumentó $40.000 y en las farmacias de Mendoza ya se consigue con precio actualizado a $180.000 en total, ya que cada dosis sale $90.000.

La vacuna del dengue está disponible en las farmacias de Mendoza. Foto: Télam.

Pese a que la provincia de Mendoza tuvo un récord de contagios de dengue en la temporada de verano pasada y entre la SE1 y la SE34, según los datos del Boletín Epidemiológico Nacional registró 8.949 personas contagiadas, el gobierno nacional no la incorporó entre las provincias que recibirán la vacuna. En la misma sintonía, el Ministro de Salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero confirmó que desde su cartera tampoco se llevará a cabo una campaña de vacunación gratuita y afirmó que la estrategia es descacharreo y concientización en los hogares y escuelas para eliminar secotres de estancamiento de agua.

Por su parte, la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, sostuvo que la provincia ciene trabajando desde el año pasado en un plan integral de gestión de abrovirosis en el cual se incluye el dengue. "El plan sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud, y se enfoca en vigilancia epidemiológica, control vectorial, comunicación con la comunidad, diagnóstico de laboratorio, atención a pacientes, capacitación y vacunación”, aseveró en la inauguración del nuevo Laboratorio en el Hospital Lencinas.

Los municipios serán los encargados de las políticas de desinfección. Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ

Sin embargo, está comprobado que la vacuna es una de las formas de combatir los cuadros graves de la enfermedad del dengue. En ese sentido, Miriam Buccheri, Vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, contó a MDZ que "las dosis que se han aplicado en el período 2023-2024 hasta mayo donde se presentaban casos, se habrán aplicado alrededor de 500 dosis".

La vacuna ha sido incorporada por algunas obras sociales que cubren una parte del monto total haciendo que su valor disminuya, señaló la mujer. Por esa razón, quienes deseen vacunarse y cuenten con obra social, pueden consultar con su médico o en la farmacia más cercana a cuánto le quedan las dos dosis de la vacuna de acuerdo a la cobretura de la obra social.

Los repelentes de mosquitos también aumentaron. Foto: Shutterstock

Finalmente Buccheri explicó que las personas que más consultan por la vacunación son las de mayor edad, es decir, las más vulnerables. Si bien por el momento no hay mucha demanda, la farmacéutica aseguró que "la demanda va a comenzar con el calor".