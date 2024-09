Vecinos del Procrear de Ciudad en alerta por envenenamiento de perros y gatos

El barrio del Procrear en la Ciudad de Mendoza se encuentra sumido en una profunda preocupación debido a la escalada de envenenamientos de perros y gatos en la zona. Hace aproximadamente tres semanas, comenzaron a circular reportes de perros envenenados, animales que pertenecían a residentes del complejo y que, de manera trágica, perdieron la vida tras consumir comida con veneno, aparentemente dejada intencionalmente cerca de los edificios.

Este fenómeno no ha sido aislado. La situación se agravó cuando, la semana pasada, se encontraron muertos otros dos perros, también de vecinos del Procrear, junto con un perro callejero que merodeaba el área. Este último solía deambular por el barrio en busca de comida, moviéndose entre las vías del tren y las calles, donde las bolsas de basura suelen atraer a los animales.

Lo que más preocupa a los vecinos es que no solo los animales callejeros están siendo víctimas de este envenenamiento, sino también los perros y gatos domésticos. Según los residentes, es evidente que la comida envenenada está siendo colocada deliberadamente en áreas donde los animales suelen buscar alimento. "No entendemos por qué alguien querría hacer esto. Los animales buscan comida, tienen hambre. Es cruel que intenten matarlos de esta manera, incluso a los que tienen dueños, y ver cómo se están muriendo los animales a los cuales nosotros cuidamos", comentó una vecina afectada.

Los gatos del barrio, además de los perros, se han convertido en otro blanco de esta despiadada práctica. En un establecimiento cercano (que la vecina prefirió no nombrar), se ha observado un aumento significativo de la población de felinos, muchos de los cuales llegaron allí debido a la falta de control de plagas, como ratas, en el área. Aunque en un principio se creía que la presencia de estos gatos ayudaría a mantener a raya a las ratas, la situación se ha descontrolado con el tiempo. Ahora, la población felina ha crecido de forma considerable y los gatos enfrentan peligros constantes: los autos, el tren que pasa por la zona y, según denuncias recientes, también el envenenamiento intencional.+

Uno de los tantos animales afectados en la zona.

Un caso que ilustra esta dramática situación ocurrió esta semana, cuando tres gatos fueron envenenados tras consumir latas de atún con veneno. "Tres de los gatitos de los que me encargaba murieron. Encontramos las latas de atún con veneno. Es muy difícil controlar esto porque no sabemos quién es el responsable. Sospechamos que es algún vecino del Procrear, pero no estamos seguros", relató una vecina, visiblemente afectada por la pérdida de sus mascotas.

El motivo detrás de estos crueles actos sigue siendo un misterio. Los vecinos afectados no comprenden por qué alguien querría matar a los animales del barrio, tanto a los domésticos como a los callejeros. “Puede ser que a algunos les moleste que los animales callejeros rompan las bolsas de basura, pero eso no justifica que estén envenenando también a los perros y gatos que tienen dueños”, explicó la residente.

Los perros y gatos con dueños, que suelen merodear por el barrio, también corren el riesgo de consumir estas comidas envenenadas. "Tal vez la intención sea envenenar a los animales callejeros, pero cualquier perro o gato puede oler la comida y caer en la trampa”, agregó la vecina preocupada.

Ante la gravedad de la situación, algunos vecinos han decidido tomar cartas en el asunto. Varias denuncias ya han sido presentadas ante Protección Animal, pero hasta el momento no se ha identificado al responsable de estos actos. "Hemos hecho denuncias, pero si llegamos a ver alguna situación sospechosa, tendremos que confrontar al vecino que esté haciendo esto", afirmó la residente, decidida a poner fin a este problema.

Mientras tanto, los vecinos que son parte de protectoras de animales intentan proteger a los gatos y perros del barrio alimentándolos y manteniéndolos alejados de las zonas más peligrosas. "Nosotros los cuidamos, les damos de comer, tratamos de que no crucen al Procrear, para que no corran riesgo con los autos o el tren. Ahora tenemos que lidiar también con el envenenamiento. Es alarmante".

El envenenamiento de perros y gatos en el barrio del Procrear ha generado una ola de indignación entre los residentes, quienes exigen que se tomen medidas inmediatas para detener esta cruel práctica. Con el miedo constante de que sus mascotas puedan ser las próximas víctimas, los vecinos buscan soluciones y, sobre todo, respuestas. ¿Quién es el responsable y por qué está ocurriendo esto? Mientras tanto, la comunidad sigue en alerta, intentando proteger a los animales y esperando que esta triste situación llegue a su fin.