US Open: la nueva forma de ver tenis gracias a la inteligencia artificial

El deporte crece de la mano de la tecnología casi inevitablemente, ya sea en la forma de confeccionar la indumentaria, en poner un chip dentro de la pelota, en las transmisiones televisivas o en las aplicaciones que día a día millones de personas consultan para ver cómo le va a su equipo. Para el US Open, uno de los más importantes torneos de tenis del mundo, se estrenó un novedoso sistema que brinda una enorme información a partir del uso de la inteligencia artificial.

En este torneo puede verse a los mejores jugadores del mundo enfrentándose en el último Grand Slam de la temporada, por lo que los fanáticos lo siguen minuto a minuto. Lógicamente, por cuestiones de tiempo, trabajo o disponibilidad, se vuelve difícil ver todos los partidos, mucho más cuando son en simultáneo, pero por la aplicación del torneo innovaron con una modalidad para seguir los partidos.

Esta nueva modalidad fue impulsada por IBM, la histórica empresa tecnológica, que logró, a través de la inteligencia artificial brindar mucha más información de cada partido sin la necesidad de verlo. Paula Horita, líder de IA y Software para IBM en la Argentina, explicó que este formato "logra que uno pueda seguir el partido al detalle sin la necesidad de verlo y conocer más del juego y los jugadores".

¿Quién gana? La innovadora forma de transmitir los partidos gracias a la inteligencia artificial. Foto: IBM.

Esta información que brinda la aplicación se enfoca en cada detalle del partido y del jugador, estando habilitada para todos los usuarios y atletas por igual. "Esto no va a estar disponible para todos los torneos, porque cada organización nos pide algo distinto", explicó Horita, aunque no sería descabellado pensar que esto se sistematice en las distintas aplicaciones de los torneos de tenis ya que el grado de precisión es enorme.

Mirá el video de la app del US Open

En la aplicación del US Open, los usuarios no solo pueden ver el historial de los jugadores, sino las probabilidades de victoria y las características de cada uno. Además, puede también verse una simulación del juego con el mapa de calor de la cancha, cada golpe, el lugar de la pelota y cada detalle imaginable que pueda interesar de un partido, haciendo que sirva no solo para los mayores conocedores del tenis, sino también para los neófitos que se interesan por él durante los grandes cruces.