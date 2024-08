Sorpresa en el US Open: Alcaraz quedó eliminado en segunda ronda y confesó su mal momento

Carlos Alcaraz perdió sorpresivamente ante Botic Van de Zandschulp, número 74 del mundo, y fue eliminado en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. El tenista español cayó en tres sets de forma (6-1, 7-5 y 6-4) y no sufría una derrota tan temprana en un 'Grand Slam' desde Wimbledon 2021, también en esta instancia.

Mirá el video

Fue una noche absolutamente desafortunada, terriblemente dolorosa y llena de impotencia para Alcaraz, que desde el inicio pareció fuera del partido tanto mentalmente como por su juego. Esto, además, provocó que por primera vez en 25 años no haya un representante masculino español en el tercer cruce de un 'grand slam'.

Luego del partido, el murciano aseguró que en el plano mental ha dado "pasos hacia atrás" sin comprender muy bien la razón. "La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué", reflexionó el tenista español en una rueda de prensa.

Además, agregó: "Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás: como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo. Y eso para mí, la verdad, es un problema".

History made for uD83CuDDF3uD83CuDDF1 at the US Open pic.twitter.com/pSjrlbcR6k — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

"El español reconoció que el exigente calendario del tenis, que este verano ha sumado además los Juegos Olímpicos, le ha podido pasar factura. "Puede ser. Tengo que ver qué ha pasado exactamente o qué me pasa exactamente. Ha sido un verano con muchas emociones, muy exigente. El calendario del tenis es muy apretado. He tenido mis momentos de desconexión, pero pienso que me estoy conociendo todavía y a lo mejor como persona necesito más tiempo", argumentó.

Por último, Alcaraz detalló lo que le pasaba por la mente durante el encuentro: "Fue una lucha conmigo mismo. Estaba jugando contra mi oponente y contra mí en mi cabeza. Eran muchas emociones que no pude controlar". Tras su eliminación ve cada vez más lejos el número 1, en poder del italiano Jannik Sinner, y podría perder su tercer puesto ya que defendía sus semifinales del año pasado en el 'grande' neoyorquino, perdió 670 puntos después de sucumbir ante el neerlandés,