Tiroteo en Georgia: un hito para repensar el libre acceso a las armas

Este trágico evento en Georgia, Estados Unidos, no solo ha conmocionado a la comunidad educativa estadounidense, sino que también invita a reflexionar sobre las implicancias que tendría en Argentina la propuesta de Javier Milei de permitir la libre portación de armas.

La situación actual en estados unidos: un país armado y violento

Estados Unidos enfrenta una crisis de violencia armada sin precedentes, con tiroteos masivos que se han vuelto tristemente frecuentes. En las escuelas, este tipo de violencia ha cobrado innumerables vidas, y las causas son multifactoriales:

Fácil acceso a armas de fuego: la disponibilidad casi irrestricta de armas en Estados Unidos ha facilitado que personas con intenciones violentas, muchas veces exacerbadas por problemas de salud mental, puedan llevar a cabo masacres. Este acceso fácil es un factor clave en la epidemia de tiroteos escolares.

Cultura de la violencia: la violencia está profundamente arraigada en ciertos aspectos de la cultura estadounidense, donde las armas son a menudo vistas como símbolos de poder y libertad. Esta normalización de la violencia contribuye a un clima social donde la resolución de conflictos mediante la fuerza se percibe como una opción viable.

Problemas de salud mental: muchos perpetradores de estos tiroteos presentan trastornos mentales no diagnosticados o no tratados. La combinación de acceso a armas y problemas de salud mental sin atención adecuada ha demostrado ser mortal en múltiples ocasiones.

¿Qué implicaría la libre portación de armas en Argentina?

En Argentina, la propuesta del gobierno de Javier Milei de permitir la libre portación de armas plantea serias preocupaciones. Si bien algunos defienden esta medida como un derecho a la autodefensa, la experiencia en Estados Unidos sugiere que una mayor proliferación de armas podría agravar, en lugar de resolver, los problemas de violencia.

Riesgo de aumentar la violencia social: Argentina ya enfrenta un escenario de creciente violencia social, marcado por tensiones políticas, económicas y sociales. En este contexto, la introducción de más armas en la sociedad podría no solo aumentar la letalidad de los conflictos, sino también llevar a un incremento en los enfrentamientos armados, tanto en espacios públicos como privados.

Posibles consecuencias en las escuelas: aunque en Argentina los tiroteos escolares no son comunes, la disponibilidad de armas en un contexto de polarización social y conflictos no resueltos podría generar un ambiente propicio para que ocurra un evento trágico. El riesgo de que las escuelas, que deberían ser espacios seguros, se conviertan en escenarios de violencia extrema no puede ser ignorado.

Lecciones de Estados Unidos: la experiencia estadounidense muestra que más armas no necesariamente significan más seguridad. De hecho, la proliferación de armas ha llevado a un aumento en la frecuencia y gravedad de los tiroteos masivos, especialmente en las escuelas. Argentina debe aprender de este ejemplo y considerar cuidadosamente las implicancias de permitir la libre portación de armas en un contexto ya tensionado.

Argentina: ¿estamos preparados para asumir este riesgo?

La violencia en Argentina, aunque diferente en naturaleza y escala a la de Estados Unidos, está en aumento. Los incidentes de violencia en las escuelas, como estudiantes que llevan armas de fuego o las peleas que se viralizan en redes sociales, son señales de alarma. Si a esto se le suma la posibilidad de una mayor circulación de armas, el riesgo de que se produzcan situaciones similares a las de Estados Unidos es real.

Regulación vs. proliferación: la clave para mantener la seguridad en las escuelas y en la sociedad en general radica en una estricta regulación del acceso a las armas, en lugar de su proliferación. Las políticas que promuevan la paz, la resolución pacífica de conflictos y el apoyo a la salud mental deben ser prioritarias en lugar de aquellas que podrían llevar a un aumento de la violencia.

Reflexión final: un llamado a la precaución

La propuesta de libre portación de armas en Argentina debe ser evaluada con extrema precaución. En un país donde la violencia social está en aumento, agregar más armas al escenario podría resultar en una combinación peligrosa. Es fundamental aprender de las lecciones que nos deja la experiencia de Estados Unidos y priorizar la prevención, la educación y la regulación estricta para garantizar la seguridad de todos los argentinos. Eduardo Muñoz.

* Lic Eduardo Muñoz. Criminólogo y criminalista. Especialista en prevención del delito. Consultor de seguridad integral

