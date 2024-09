El elevado costo de cuidar la salud mental: cuánto cuesta ir al psicólogo sin obra social

En el último tiempo, la conciencia social sobre la importancia de la atención de la salud mental y el cuidado de la misma ha ido creciendo paralelamente al incremento de los problemas asociados a ella. El aumento de la demanda, además, trajo aparejados otros problemas que dificultan día a día el acceso a tratamientos psicológicos en los pacientes con costos cada vez más difíciles de afrontar para la gran mayoría de la población que, con bajos salarios, prioriza las necesidades básicas. El valor de la consulta es sugerido por el Colegio de Psicólogos de cada provincia. Sin embargo, en promedio, el costo es similar en todo el país.

En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años, de acuerdo a un estudio epidemiológico. Las problemáticas más frecuentes que llegan al consultorio de un psicólogo o psicóloga son los relacionados a trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias.

Uno de los principales problemas ligados a la falta de atención en salud mental se da por la falta de profesionales en las cartillas de las obras sociales y prepagas. En su mayoría, psicólogos y psiquiátras que prestan sus servicios a alguna obra social, ya no admiten nuevos pacientes debido a que tienen la agenda repleta.

El éxodo de psicólogos y psiquiatras de estos sistemas a la atención particular no es un fenónmeno reciente. El problema de las demoras en los pagos y la falta de actualizaciones en los coseguros por parte de las obras sociales y prepagas que ahora es habitual en todas las especialidades, para los profesionales dedicados a la salud mental tiene larga data y es una de las principales razones por las que se dificulta el acceso a la atención psicológica para gran parte de la población. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza no ha sido la excepción.

¿Cuánto cuesta ir al psicólogo sin obra social y que pasa con las prepagas?

En septiembre, el coseguro sugerido por el Colegio de Psicólogos es de $14.202 para la consulta individual, $17.104 para la terapia de pareja y familiar, la psicoterapia grupal en $11.992, mientras que para la orientación vocacional el mínimo sugerido es de $14.222, para un certifiado de aptitud psicológica de $28.597, un exámen psicotécnico cuesta $57.195 y el diagnóstico psicológico es el más elevado con $85.332.

Sin embargo, desde el Colegio de Psicólogos aclaran que como el informe del IPC es actualizado y publicado a mediados de cada mes, "los valores mínimos se actualizarán entre el 15 y 20 de cada mes". "Ese mínimo sugerido lo estipulan desde Colegio pero los convenios no reflejan ese valor de consulta. Por eso muchos dejamos de recibir obras sociales", explicó una psicoanalista que, durante muchos años trabajó con Osep pero en el momento que decidió dejar de recibir la obra social lo hizo porque, "estaba pagando a seis meses y el valor no llegaba al 50% del mínimo sugerido". Si bien, esto fue hace varios años atrás, la psicóloga aseguró que no cree que la situación sea muy diferente.

Además, contó que Medifé es una de las pocas que llega a cubrir lo sugerido por el Colegio de Psicólogos. "Entre el coseguro que te paga el afiliado y lo que te paga la prepaga, generalmente siempre llega al sugerido por el Colegio de Psicólogos", contó la terapeuta. "Es una de las pocas que va a actualizándose en continuidad. Inclusive, Osde, que es una prepaga de las más caras, no paga mejor", señaló.

"Siempre depende de los planes. Por ejemplo, en OSPE, hay planes que tienen determinada cobertura, entonces pagas un coseguro y otros planes en los que no pagas coseguro porque tenes más cobertura", indicó.

¿Qué opciones de atención ofrece el sector público?

De acuerdo a lo informado por Manuel Vilapriño, Director de Salud Mental y Consumo problemático de la provincia de Mendoza, en esta nota, la demanda de la atención primaria en los centros de salud se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos, tanto por el incremento de las problemáticas asociadas a la salud mental como por el traspaso de mucha gente que estaba en la salud privada a la salud pública.

En Mendoza, la salud pública ofrece diversas opciones de atención en hospitales y centros de salud, de acuerdo a los padecimientos. La atención primaria es la que se lleva a cabo fundamentalmente en los centros de salud, el segundo nivel representado por dispositivos de contención intermedios, como los centros infanto juveniles y, el tercer nivel, de mayor complejidad, relacionado a la internación en los hospitales especializados o en los hospitales generales.

En el Gran Mendoza hay un total de 160 camas destinadas a salud mental en los hospitales monovalentes y 13 en el CIPAU (centro integral de atención a adolescentes), a lo que se suman alrededor de 200 camas que están distribuidas en los hospitales generales en toda la provincia. "Se duplicaron las camas en el Hospital Lencinas y se está construyendo un área específica en General Alvear para atender los casos del sur mendocino", explicó el Minsitro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero en el marco de del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Además, agregó que a través de un acuerdo con la Asociación Argentina de Psiquiatría la provincia capacitará a médicos generalistas y de familia para que puedan realizar abordajes relacionados a la salud mental, para complementar la formación práctica y teórica de los médicos que luego podrán acceder a la especialidad en psiquiatría.