Un torneo en Córdoba puede ser el primer y último viaje de los niños del Club Imperial: ¿cómo colaborar?

Los clubes sociales en Argentina están pasando una situación muy compleja. Las personas que los habitan; vecinos, profesores, niños, niñas y adolescentes conviven cotidianamente con una realidad rodeada de vulneralidades propias y ajenas. En Mendoza, el Club Imperial, ubicado entre barrios del oeste de Las Heras y Capital, se propuso llevar a casi 100 niños y niñas a un torneo de fútbol en Córdoba; un viaje que para la mayoría podría ser, probablemente, el primero y último de su vida.

El 57% de las infancias del país vive en hogares con las necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo al informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que cuestiona las medidas implementadas por el Gobierno nacional de Javier Milei respecto al debilitamiento de las políticas públicas enfocadas en la niñez y alerta sobre el preocupante incremento de la pobreza entre los más jóvenes. Según el documento, más de siete millones de niños en el país viven en estas condiciones, y el 14% de ellos está en situación de pobreza extrema.

Los datos de alerta son parte de la existencia diaria de las familias de los barrios aledaños al Club Imperial de Las Heras, de sectores de trabajadores con pocos recursos como el Barrio San Martín, Barrio Aeroparque y Barrio Unidad. Juan Alejandro Gil, profesor del Club contó a MDZ que pese a ser un espacio con carencias materiales de todo tipo, no reciben ninguna ayuda por parte del Estado. El objetivo del Club es ser un lugar de encuentro y contención social para las infancias, por eso tampoco cobran cuota y lo mantienen con el esfuerzo y la ayuda de la comunidad.

Parte de la comunidad del Club Imperial. Foto: Instágram: @imperial_f_c_2010.

"Nosotros no cobramos cuota social, no recibimos subsidios. Tenemos todo lo que legalmente nos hace falta, como personería jurídica, estamos inscriptos en la AFIP. Tenemos todo en orden pero no recibimos ayuda del gobierno, es todo un laburo a pulmón. Trabajamos mucho en lo social, con mucha contención hacia un montón de niños que la verdad tienen realidades muy duras", expresó Alejandro. Si bien han intentado que el Gobierno de la provincia de Mendoza les otrogue el subsidio como a otros clubes, no han tenido suerte. "No tenemos nadie que nos ayude", sostuvo.

El sueño imperial por un viaje a Córdoba: cómo colaborar

En ese marco, el sueño de viajar al torneo de fútbol que se realiza en Carlos Paz los días 18, 19 y 20 de octubre con casi 100 niños y niñas, parece casi imposible pero la ilusión de los más pequeños es más fuerte y por eso no renuncian a intentarlo. La invitación al torneo, le llegó a Alejandro en mayo de este año. "Tenemos un grupo de padres colaboradores e inmediatamente se prendieron en la idea y empezamos con el loco sueño de llevar a estos niños que muchos de ellos, la mayoría, va a ser la primera y última vez que vivan algo así", manifestó.

Uno de los grupos de fútbol femenino. Foto: Instágram: @imperial_f_c_2010.

"Para el torneo yo tenía anotados a 84 chicos para viajar entre nenes y nenas. Comenzamos haciendo rifas, algunos eventos, bingos, vendimos empanadas para juntar el dinero pero ahora que se acerca la hora del torneo se bajan varios chicos porque no alcanzo a cubrir el costo de todo", se lamentó el coordinador.

La estadía e inscripción al torneo sale $98.000 por cada niño y niña a lo que hay que sumarle el traslado que ronda los $60.000. Es decir, que el costo por cada uno de los niños y niñas, sin tener en cuenta la comida es de $160.000. "Para llevar a los 84 niños que teníamos anotados en un principio, necesitamos $8.400.000 para la estadía y $7.000.000 para dos colectivos que es lo más barato que hemos conseguido. Un total de $15.000.000 y nosotros, con todos los eventos que hemos hecho, hemos juntado $4.200.000", contó Alejandro.

Los niños del Club. Foto: Instágram: @imperial_f_c_2010.

En el día a día, la colaboración de la comunidad es lo que sostiene el Club en pie. "El grupo humano que hemos armado de gente sin instrucción, sin estar capacitada para el trabajo pero que lo hace realmente muy bien y de corazón", dijo alejandro y agregó que pese a las dificultades económicas y al contexto social en el que viven los más de 150 chicos y chicas que asisten, el trato respetuoso entre ellos es una cualidad destacable.

"También damos merienda, aunque no siempre; festejamos cumpleaños; todo en un espacio que carece de un baño. Hicimos uno con maderas y no tenemos ninguna comodidad. Ademas, nos roban constantemente", reveló el profesor del Club pero concluyó que "todo se revierte cuando recibimos el cariño de los niños". Para colaborar con "el sueño imperial por un viaje a Córdoba", se pueden realizar transferencias al alias "Tio.Ale.Rc".