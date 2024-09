Dengue: Montero habló sobre la escasez de vacunas en Argentina y destacan un dato que Mendoza mira de reojo

Este lunes el Gobierno de Mendoza presentó el Plan de Abordaje 2024-2025 para combatir el dengue de cara a los próximos meses cálidos, momento del año donde la propagación llega a su punto máximo. El objetivo es 'trabajar de manera coordinada con los municipios para prevenir y controlar la enfermedad'. Se explicó que la vacunación masiva no será parte del plan porque no previene el contagio. La clave, entonces, se encuentra en los métodos de prevención que sigan los mendocinos y la capacidad del Gobierno para comunicarlos. El ministro también resaltó que la temporada puede ser más complicada que la anterior en cuanto a contagios, aunque trabajarán para que no haya víctimas.

Rodolfo Montero y Andrea Falaschi, ministro de Salud de Mendoza y directora de epidemiología de la provincia, hablaron con MDZ Radio 105.5 FM sobre cómo se va aplicar el Plan de Abordaje en esta nueva temporada de dengue que está más próxima que nunca.

Rodolfo Montero. Cred: Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre las vacunas

Montero abordó de manera contundente la situación de las vacunas contra el dengue en Argentina, explicando que actualmente no hay suficientes dosis disponibles para la población. "El Ministerio de Salud de la Nación ha comprado 160.000 dosis, es decir, para 80.000 personas porque son dos dosis, para distribuir en 48 municipios de 11 provincias. Es decir, le va a tocar 1500 vacunas a cada municipio. Hay muchísima escasez de esa vacuna y la verdad es que son caras". Sin embargo, "ninguno de esos es el argumento para no vacunar".

El argumento reside en que "es una vacuna probada en un entorno controlado", no masivo, en personas de entre 4 y 16 años. "Le falta mucho camino por recorrer para la vacunación masiva". Andrea Falaschi, por su parte, dijo que "la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha decidido que la vacuna se coloque en comunidades que tienen mucha incidencia, más de 4200 casos por 100.000 habitantes". Y Mendoza tiene una incidencia muy baja, "entre 250, 600 por 100.000 habitantes" en los departamentos con más densidad de población. "Es decir, que por la tasa de incidencia no sería adecuado para nuestra provincia".

Además, el ministro aseguró que "si la discusión la centramos en la vacuna, estamos complicados. Nos va a ir mal. Porque la vacuna no es una solución como en el caso del Covid. No evita la transmisión. Lo que transmite es un vector, que es el mosquito, y lo que tenemos que evitar es que hayan mosquitos, porque si no, nos van a picar igual y se va a transmitir igual", y aclaró lo siguiente: "Esto le tiene que quedar claro la gente, no hay vacunas para la Argentina".

El Plan de Abordaje 2024-2025

El plan abarca varias estrategias para enfrentar la enfermedad, muchas de las cuales ya se han puesto en movimiento. En primer lugar, se han llevado a cabo capacitaciones para todo el personal de salud, usando cursos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el manejo clínico de los pacientes con dengue. También se realizó una licitación para la compra de reactivos necesarios para las pruebas de detección, asegurando que estén disponibles durante toda la temporada.

"Pero entendemos que ahora es donde hay que pisar el acelerador y ahí tienen mucho que ver los intendentes con los municipios para hacer todo el abordaje preventivo", sostuvo Montero y resaltó que "los modelos epidemiológicos indican que esta temporada va a ser más complicada que la anterior".

Andrea Falaschi. FOTO: Santiago Tagua/MDZ

La directora de epidemiología explicó que el vector "se ha ido adaptando a los cambios climáticos. Cada vez tenemos más humedad y más calor, cosa que antes no teníamos en la provincia. Y a su vez, como hay muchos movimientos de personas porque el mundo está muy globalizado". De la enfermedad hay 4 serotipos. En la temporada pasada circuló en Mendoza el DEN 2 y el DEN 1, con casos autóctonos por primera vez. Fue la peor temporada de la historia de la provincia. "Pero si uno mira los países limítrofes, se da cuenta, por ejemplo, que Brasil, que tiene casos durante todo el año, ya tiene, para esta época 3.5 veces más de casos que el año anterior. Y están circulando los cuatro serotipos. DEN 1, 2, 3 y 4".

Es por esto que la prevención se vuelve más fundamental que nunca. El objetivo es reducir la población de mosquitos, "esto es clave". Requiere un trabajo conjunto entre la población y los municipios. Por lo pronto, ahora estamos en la fase de interbrote, momento de reducir la reproducción del mosquito. "Todo por donde se pueda acumular agua para que el mosquito se reproduzca, evitarlo", resaltó el ministro.

Falaschi mencionó "las macetas, las canaletas, los bebederos de las mascotas, las piletas que tienen que estar bien cloradas y con el agua en movimiento. Las fuentes tienen que tener agua en movimiento. Si hay lagunas en donde no hay agua en movimiento deben ser lagunas vivas, es decir, que tengan por ejemplo especies de mojarras" porque se alimentan de los mosquitos.

Para Montero, "si nosotros hacemos esa tarea durante octubre, noviembre y diciembre, probablemente tengamos una buena temporada". Durante diciembre van a haber mosquitos. "Y entonces ahí entra todo lo que es prevención", usar ropa adecuada que tape la piel, comprar repelentes. "Si nosotros, tanto la gente como los municipios y nosotros trabajamos en esas cuatro áreas, nos va a ir bien en la temporada el dengue y te podría decir que podemos intentar no tener ninguna víctima fatal en Mendoza".

Escuchá las entrevistas completas: