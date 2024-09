El increíble viral de Messi "ochentoso" hecho con IA que causa furor en redes

Lionel Messi captó la atención de sus seguidores gracias a un divertido video viral generado mediante Inteligencia Artificial (IA) que lo posicionó en un lugar y momento insólitos.

Tras sus recientes éxitos con la selección argentina, la conexión del capitán con el público no para de crecer, y los fanáticos no pierden oportunidad de demostrarle su cariño.

Esta vez, un clip que muestra a Messi bailando al estilo ochentoso revolucionó las redes sociales, generando miles de reacciones, entre risas y admiración.

Mirá el video de Messi "ochentoso" que causó furor en las redes

El video en cuestión, que dura menos de un minuto, muestra a Messi moviéndose al ritmo de la icónica canción "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper.

Lo más sorprendente del viral es que no solo Messi protagoniza la escena, sino que todos tienen su rostro. Sin importar el género o la edad, cada persona fue reemplazada por la imagen del capitán argentino, creando un efecto humorístico y surrealista que encantó a sus seguidores.

Este divertido clip es un claro ejemplo de lo que la IA, y más específicamente la tecnología de deepfake, puede lograr. Utilizando redes neuronales, este tipo de software permite cambiar rostros en videos de manera muy precisa.

En este caso, el creador del video reemplazó las caras de todos los presentes en la fiesta con la de Messi, mientras mantenía los movimientos originales de los cuerpos. El resultado es un video sorprendente y muy bien ejecutado que no tardó en hacerse viral.

Las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios como “Podría ver esto muchas veces”, “¡Eso es una locura, jajaja! No me imagino a nuestro Messi así” o “Cosas como esta mejoran mi vida” llenaron las redes en cuestión de minutos.