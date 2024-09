Cuál es la cuota de mercado de Aerolíneas Argentinas: ¿se puede reemplazar?

A medida que se profundiza el conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas, las críticas a los sindicatos que operan en la compañía estatal se multiplican.

Las cancelaciones y reprogramación de vuelos, las asambleas sorpresivas que funcionan con paros encubiertos y la puja entre el sector gremial y el Gobierno nacional afecta directamente a miles de pasajeros. Esta situación se produce en el marco de una baja del mercado de cabotaje.

La suba de los costos internos, tras la devaluación de diciembre, provocó una caída de los vuelos dentro del país. Los precios internos en materia turística se “dolarizaron” (hoteles, gastronomía, pasajes, etc) y quedaron en niveles muy altos para los bolsillos de los argentinos.

A esto se sumó que por el encarecimiento del país, medido en moneda extranjera, cayera fuerte la llegada de turistas del exterior que, durante todo 2023, le dieron un impulso a la demanda.

Esto se notó especialmente por la desaparición de turistas de los países vecinos, como brasileños, uruguayos y chilenos, que dejaron de ocupar asientos en los vuelos internos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó, en un informe de esta semana, el enfriamiento de la actividad. La cantidad de pasajeros transportados en vuelos de cabotaje cayó 11,4%% en agosto respecto a igual mes del año pasado.

Después del cierre de las operaciones por la pandemia, el mercado aéreo vino creciendo, mes a mes, contra el año anterior hasta abril, que tuvo una baja de 10,3%. En mayo, junio y julio siguió la tendencia decreciente que ahora se repite en agosto.

El mes pasado se movilizaron por el país 1.359.000 pasajeros contra 1.534.000 en agosto del 2023. El malestar que generan los conflictos gremiales en la compañía estatal hace que surjan reclamos de cambios que llegan al extremo de cerrar la línea de bandera.

El problema, en el corto plazo, sería cómo reemplazar las operaciones de Aerolíneas Argentinas ya que tiene una presencia preponderante en el mercado.

En este contexto, los resultados de la nueva gestión en la compañía estatal son positivos. Pese a estar en un marco de reducción del déficit, Aerolíneas Argentinas logró mejorar la participación en el mercado interno el mes pasado.

El informe de agosto de la ANAC muestra que la línea de bandera cerró con un 62% de los pasajeros transportados por el país. Esto significa un crecimiento de dos puntos porcentuales respecto al 60% alcanzado en agosto del 23, cuando la empresa estaba manejada por La Cámpora.

En tanto, Flybondi -la segunda aerolínea en importancia- pasó de 21% a 23% su participación de cabotaje. Flybondi reemplazo, de alguna forma, la cuota de mercado que tenía Latam y que dejó de operar en 2020 en cabotaje.

La otra low cost de peso -JetSMART- bajó de 16% a 12% la cantidad de pasajeros transportados en doce meses, dentro de una estrategia de reforzar las operaciones regionales-

Esta permomance de la compañía estatal se logró con un factor de ocupación de 82% (igual que en agosto del 2023), mientras Flybondi fue de 86% y JetSMART de 88%. Otra aerolínea que opera en el mercado local es Andes de 2,8%.

La posibilidad de crecimiento de estas aerolíneas o la llegada de otras, en medio de la política lanzada de "cielos abiertos", no podría ser inmediata para cubrir el espacio que ocupa la línea de bandera. Se requiere inversiones fuertes que no sería fácil de conseguir ante la poca estabilidad de las reglas de juego. Un ejemplo es el de Latam que, hasta ahora, no dio señales de querer regresar.

Si bien hay competencia entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART, que estas low cost ganen mercado no es sencillo, tanto por cuestiones operativas – disposición de aeronaves, por ejemplo – como políticas, ya que con algunas medidas de fuerza, los gremios alineados con Aerolíneas Argentinas complican su funcionamiento y sus posibilidades de crecer.