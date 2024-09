Anticipan "tiempo bueno" para el Gran Mendoza, pero con alerta por heladas en otras zonas de la provincia

Será un fin de semana de buen tiempo en Mendoza, según prevé el pronóstico de Contingencias Climáticas, el ente meteorológico del Gobierno local. Sin embargo, ese mismo pronóstico adelantó heladas que podrían alertar a productores de distintas zonas de la provincia.

"Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste", anticipan desde Contingencias. La máxima será de 21 grados durante la tarde y la mínima, de 6º, bien temprano. Además, habrá "buen tiempo en cordillera".

Ese mismo pronóstico se actualizó durante las últimas horas y destaca que este sábado habrá "alerta de heladas: Oasis norte y este: Los Campamentos, Santa Rosa y El Marcado: -1.5 a 0 C, Junin: 2.5 C, Perdriel: -1 C; Valle de Uco: Tunuyan, Vista Flores y Tres Esquinas: -3 a -1 C, Agua Amarga y El Peral: 1 a 2.5 C. San Rafael y G. Alvear: : -3 a -1 C".

Para el domingo se espera "tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste". La máxima será más alta, de 25 grados, mientras que la mínima será de 7º. El domingo también habrá buen tiempo en alta montaña, por lo que se da por descontado que el Paso Internacional Cristo Redentor, salvo algún accidente, funcionará con normalidad.

Para el comienzo de la semana que viene se esperan días "calurosos" si se considera que todavía estamos en invierno: máximas de 26º para el lunes, de 27º para el martes y de 28º para el miércoles.