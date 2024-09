Argentino asesinado por terroristas: los detalles del ataque en Jordania

Adrián Marcelo Podzamczer, argentino radicado en Israel, fue asesinado el último domingo en un atentado terrorista en la frontera entre Jordania e Israel, cuando cruzaba el río Jordán por el puente Allenby. Su esposa dio detalles del caso y se le realizará un homenaje este jueves a las 18 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Casado con Marcela Faierman, también argentina-israelí, ella dio detalles de como fue el atentado en el que lo ejecutaron a quemarropa en el cruce fronterizo: "Marcelo murió en el momento. Le tiraron tres tiros en el pecho a corta distancia y no sufrió, murió en el acto. A los pocos minutos del ataque, dijeron por televisión que había heridos y tres muertos".

A Podzamczer, de 57 años, lo asesinaron junto a Yohanan Shchori y Yuri Birnbaum, de 61 y 65 años respectivamente, ambos colonos en asentamientos israelíes en la región de Cisjordania, bajo control palestino. En el puente Allenby, también conocido como Rey Hussein, un terrorista se bajó de un camión y los acribilló.

Era a la mañana, yo había terminado de trabajar. Una amiga que sabía dónde trabajaba Marcelo me llamó y me dijo que hubo un ataque. Lo llamé, pero me cortaban el teléfono. Entonces, le mandé un mensaje diciéndole ‘amor mío sé que pasó algo, decime que estás bien’. Cuando eso ocurrió él ya estaba muerto", relató Faierman a DNews.

El terrorista se bajó del camión y abrió fuego contra las soldados y civiles israelíes que se encontraban allí, entre ellos el argentino asesinado, según informó mediante un comunicado el Ejército de Israel. El asesino fue identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 años, un jordano oriundo de Udhruh.

Adrián Marcelo Podzamczer tenía cuatro hijos, uno de ellos, sobreviviente del atentado terrorista de Hamás del último 7 de octubre, siendo uno de los jóvenes que se encontraba en la fiesta de electrónica. "Es una situación casi imposible de vivir. Tanto mis hijos como los hijos de Marcelo están destrozados. Queremos saber lo que realmente pasó. Cada día nos enteramos un poquito más de lo ocurrido. Viene gente que trabajaba con Marcelo, que estaba ese día. Cada uno cuenta un pedazo de lo que pasó", indicó Faierman.

La víctima del ataque terrorista será homenajeada este jueves a las 18 en la AMIA y su hermana, Miriam Castro Podzamczer relató: "Marcelo era un ser de luz, todo el tiempo se reía. En la Argentina animaba fiestas infantiles, hacia juegos de magia. Tenía mucha humildad. Acá llegó y tuvo muchos trabajos. Desde 26 de marzo de 2003 que vivía en Israel".