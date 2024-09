Aerolíneas Argentinas recomienda reprogramar vuelos por el paro de aeronáuticos

Desde Aerolíneas Argentinas emitieron un comunicado en el que recomendaron reprogramar sus vuelos por el paro de aeronáuticos que se llevará a cabo desde el viernes a las 12 hasta el sábado a la misma hora. La medida de fuerza será en el marco de conflicto abierto que enfrenta a los gremios aeronáuticos con la aerolínea de bandera y el Gobierno de la Nación.

En el comunicado, Aerolíneas Argentinas recomienda: "Ante las medidas gremiales anunciadas para el viernes 13/9 a partir de las 12 y hasta las 12 del sábado, le recomendamos reprogramar su itinerario para no verse afectado por esta protesta de pilotos y tripulantes". Además, indicaron que se "podrá cambiar su pasaje sin costo alguno dentro de una ventana vuelos para los próximos 15 días, respetando el destino original".

Para reprogramar el vuelo, puede ingresarse a la aplicación de Aerolínea Argentinas o mediante su sitio web. En caso de aquellos que hayan adquirido los vuelos mediante agencias de viaje, deberán comunicarse con ellos para que realicen el trámite. "En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidad alguna y mantendrá el ticket abierto para su cambio", indicaron desde la empresa.

Cabe señalar que la compañía mantiene abierto el conflicto con los gremios aeronáuticos, mientras no llega una nueva oferta de aumento salarial, decidió bajar la categoría de los pasajes de "cortesía" que tienen los empleados de la empresa. Esta disputa entre "gremio y patronal", además de responder a una cuestión salarial, es parte de la pelea entre peronismo y Gobierno, como un frente más de la misma pelea que se ve en otros ámbitos de la política.