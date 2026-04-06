Pronóstico: alerta por tormentas intensas y lluvias fuertes en varias provincias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que este lunes Argentina tendrá tormentas intensas en el centro y norte del país, además de lluvias fuertes en otras provincias.

El pronóstico en Argentina anticipa tormentas fuertes en el Litoral y lluvias intensas en otras provincias este lunes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes Argentina estará atravesada por dos grandes alertas meteorológicas: una por tormentas, con niveles naranja y amarillo, y otra por lluvias en una franja del centro del país.

La situación más delicada se concentrará en el Litoral y parte del norte argentino, donde se esperan los fenómenos más intensos.

Alerta por tormentas La alerta naranja por tormentas alcanza a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. En estas provincias se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, además de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 120 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

mapa_alertas (4) Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes estarán entre las zonas más complicadas de Argentina según el pronóstico del SMN. SMN Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige en Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y Salta. Para estas zonas, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En estos sectores, los acumulados previstos van de 30 a 60 mm, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

Además, el SMN mantiene una alerta por lluvias en la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con valores acumulados también entre 30 y 60 mm, que podrían superarse de forma puntual. El organismo no descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo advertencia.