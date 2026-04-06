Pronóstico: alerta por tormentas intensas y lluvias fuertes en varias provincias
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que este lunes Argentina tendrá tormentas intensas en el centro y norte del país, además de lluvias fuertes en otras provincias.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes Argentina estará atravesada por dos grandes alertas meteorológicas: una por tormentas, con niveles naranja y amarillo, y otra por lluvias en una franja del centro del país.
La situación más delicada se concentrará en el Litoral y parte del norte argentino, donde se esperan los fenómenos más intensos.
Alerta por tormentas
La alerta naranja por tormentas alcanza a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. En estas provincias se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, además de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 120 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.
Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige en Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y Salta. Para estas zonas, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En estos sectores, los acumulados previstos van de 30 a 60 mm, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.
Además, el SMN mantiene una alerta por lluvias en la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con valores acumulados también entre 30 y 60 mm, que podrían superarse de forma puntual. El organismo no descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo advertencia.