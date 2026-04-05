Alerta en Mendoza por posibles lluvias para este domingo

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con poco cambio de la temperatura y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico para Mendoza muestra un domingo fresco, con 20° de máxima y cielo parcialmente nublado.

El fin de semana cerrará en Mendoza con condiciones bien otoñales y sin grandes cambios en la temperatura. Para este domingo, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en el sur de Mendoza.

La máxima será de 20° y la mínima de 13°, en un día que mantendrá el ambiente fresco que ya se sintió el sábado. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad.