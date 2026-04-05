Alerta en Mendoza por posibles lluvias para este domingo
El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con poco cambio de la temperatura y cielo parcialmente nublado.
El fin de semana cerrará en Mendoza con condiciones bien otoñales y sin grandes cambios en la temperatura. Para este domingo, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en el sur de Mendoza.
La máxima será de 20° y la mínima de 13°, en un día que mantendrá el ambiente fresco que ya se sintió el sábado. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad.
De cara al arranque de la semana, el pronóstico también anticipa un lunes todavía más fresco en Mendoza. Se espera cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, con una máxima de 18° y una mínima de 12°, en continuidad con esta seguidilla de días templados a frescos.