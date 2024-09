El trasfondo del conflicto por una calle en El Challao por el que piden que intervenga la provincia

Este miércoles, las municipalidades de la Ciudad de Mendoza y la de Las Heras avanzaron en la intervención sobre el conflicto que mantiene en vilo a vecinos y vecinas de El Challao desde hace más de 10 años. Mediante la ordenanza 4184 publicada en el Boletín Oficial, las comunas dan cuenta que el 12 de junio firmaron un convenio de colaboración mutua en el que se comprometieron para proceder con la expropiación de urgencia de la calle del conflicto, conocida como “Santa Bernardette”.

Tal como explciaron en la mencionada ordenanza, el condominio La Angostura -ubicado al sur de los complejos La Yaya, Corredor del Oeste y Puesta del Sol de El Challao, sobre la Ruta Provincial 99, a un kilómetro del santuario Nuestra Señora de Lourdes- no posee calle pública de acceso para el libre ingreso y egreso al mismo y deben atravesar, necesariamente, otra propiedad privada - la del condominio Alto Challao- para poder acceder a sus viviendas. Las comunas reconocieron los numerosos conflictos generados entre los vecinos de ambos barrios y acordaron que existe una necesidad de “tomar acciones concretas que resuelvan la problemática".

Además, en la ordenanza argumentaron que “la falta de accesos al “Condominio La Angostura” pone en riesgo la salubridad y seguridad pública de las familias que allí habitan”, debido a que tampoco pueden ingresar libremente ambulancias, bomberos, camiones recolectores, camiones de provisión de agua y demás servicios públicos necesarios en la zona.

El ingreso al Bariio Alto Challao por donde deben pasar vecinos de La Angostura. Foto: Gentileza.

Del estudio del título de propiedad de la calle, surgió que el mismo se encuentra agotado, "por lo que en los términos del Art. 236º inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, la porción de título que se corresponde con la calle “Santa Bernardette” pertenece al Gobierno de la Provincia de Mendoza", indicaron desde la Ciudad de Mendoza. Por esos motivios, declararon de interés municipal la apertura de dicha calle, elevando el requerimiento a la Provincia de Mendoza para que proceda a la liberación de la traza y posterior transferencia a los respectivos municipios.

La historia detrás del pedido a la provincia

Propietarios de casas y terrenos del barrio La Angostura, en El Challao, arrastran desde hace más de diez años un litigio en el que se disputan con otro condominio, el Alto Challao, el uso de una calle que, según un juez, es "privada pero de uso público". En 2021, el conflicto escaló debido a que la administración del segundo quiso levantar un muro justo en la calle por la que los vecinos de La Angostura ingresaban al barrio.

El 11 de junio de este año la Dirección de Vialidad Provincial envió notificaciones tanto a la Municipalidad de Las Heras como a la de la Ciudad, recibidas el mismo día por ambas comunas. En estas, se solicitaba el visto bueno para el “proyecto de Convenio de Colaboración a celebrar entre la D.P.V con ese municipio para realizar las expropiaciones de urgencia necesarias, con el fin de llevar a cabo el proyecto de Apertura y registro de calle Pública - Santa Bernadette, compartidas por los Municipios de Capital y Las Heras”. Sin embargo, la situación continuó igual.

La trama tuvo un nuevo capítulo cuando comenzaron las amenazas por parte de los vecinos del barrio Alto Challao sobre la prohibición del ingreso al personal de servicio del condominio de La Angostura, que iba a implementarse a partir del 1 de julio, a menos que abonaran una especie de peaje. El motivo que sostenían era que pese a la existencia de una orden de la Dirección de Vialidad Provincial y una sentencia judicial que obligaba a la Municipalidad de Las Heras y la Ciudad a realizar en común la calle pública, la obra nunca se hizo -y continúa sin realizarse- y, en ese marco, los vecinos de Alto Challao no tenían por qué seguir permitiendo el ingreso por su condominio.

El cartel que prohibía el ingreso a los vecinos de La Angostura. Foto: Gentileza.

En el mismo sentido, los vecinos del barrio La Angostura no querían ningún convenio con el condominio de adelante porque la sentencia judicial para la apertura de una calle alternativa estaba vigente, solamente que las municipalidades de Las Heras y Capital no se ponían de acuerdo para intervenir.

La respuesta de los vecinos de Alto Challao

Cuando MDZ contó sobre el conflicto a fines de junio, la Flavia , ingeniera y vecina del condominio Alto Challao, explicó que su barrio era el único que le permitió el ingreso a los vecinos de La Angostura. Pero que el trasfondo de la situación, fue una estafa llevada a cabo por los desarrolladores de ambos barrios que "nos estafaron tanto a nosotros como a ellos", sostuvo.

La empresa denominada Urboeste, se encuentra inhibida por la Justicia, "ni siquiera les podemos iniciar un juicio, debido a que han sido muy hábiles para dejar pasar el tiempo y que preescriba la posibilidad de hacer un juicio y también muy hábiles en la forma de vender y hacer los contratos de compra-venta para desligarse de cualquier tipo de responsabilidad", expresó la mujer y explicó que a los vecinos de Alto Challao les vendieron como que la calle Santa Bernandette pertenecía a su loteo. "A nosotros nos han vendido como que esa calle es nuestra, ya q es obvio porque si fuera calle pública el barrio no podría ser privado xq todos esos frentistas darían a una calle pública y no podríamos tener 10 garitas de seguridad hacia esa calle", señaló.

En tanto, la empresa inmobiliaria del barrio aledaño, llamada Comerfin de los mismos dueños, realizaron un convenio para que pasen los vecinos pero que finalizó muchos años atrás mientras "a los vecinos siempre les dijeron que por esa calle iban a hacer el ingreso, algo q nunca cumplieron", contó la mujer. Debido a la situación, en el 2023 firmaron un acuerdo macro entre los barrios y luego convenios particulares con los vecinos. "A cambio nosotros les dábamos tarjetas magnéticas para pasar por las barreras automáticas y ese servicio tiene costo, el cual hay que pagar. Al principio solo 48 lotes de adhirieron al sistema, pero como el servicio estaba para todo el barrio, Comerfin pagaba el resto del saldo y los guardias le abrían la barrera a todos los vecinos", detalló la ingeniera.

El Barrio Alto Challao inició un juicio contra la provincia de Mendoza. Foto: Gentileza.

Pero, el conflicto volvió a surgir cuando la nueva administración rescindió el contrato y les avisó a los vecinos de Alto Challao que no iban a pagar más. "Tuvimos que dar de baja al servicio porque no lo íbamos a pagar nosotros", señaló. Sin embargo, alcaró que nunca le prohibieron el ingreso a los vecinos de La Angostura y que la municipalidad ha creído que "no los dejamos circular libremente, que no pueden ingresar ambulancias, policía, proveedores y camiones de agua", pero eso no es así.

Sobre la ordenanza, la mujer se preguntó que "¿por qué no exigen que los desarralladores les hagan su propio ingreso, cuando hay una calle que podría funcionar para su propio ingreso y no perjudicaría a nadie?". La ingeniera, además contó que han iniciado un juicio por prescripción adquisitiva contra la provincia. "Se supone que durante el proceso del juicio nadie puede tomar decisiones por esa tierra", finalizó.

La calle que podría ser el ingreso a La Angostura y terminar con el conflicto entre los barrios

