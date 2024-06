El absurdo conflicto entre barrios privados que podría culminar con el cobro de "peaje"

Propietarios de casas y terrenos del barrio La Angostura, en El Challao, arrastran desde hace más de diez años un litigio en el que se disputan con otro condominio, el Alto Challao, el uso de una calle que, según un juez, es "privada pero de uso público". En 2021, el conflicto escaló debido a que la administración del segundo quiso levantar un muro justo en la calle por la que los vecinos de La Angostura ingresaban al barrio.

Ahora, la trama tiene un nuevo capítulo y es que, a partir del 1 de julio, el barrio Alto Challao prohibirá el ingreso para el personal de servicio del condominio de La Angostura a menos que abonen una especie de peaje. El motivo que sostienen es que la calle pública que debían realizar en común con la Municipalidad de Las Heras y la Ciudad, por orden de la Dirección de Vialidad Provincial y una sentencia judicial, no se ha hecho y los vecinos de Alto Challao no tienen por qué seguir permitiendo el ingreso por su condominio.

El cartel del ingreso al condominio Alto Challao. Foto: Gentileza.

Vecinos del barrio La Angostura aseguran que ya no quieren ningún convenio con el condominio de adelante porque la sentencia judicial para la apertura de una calle alternativa existe. El problema es que “Vialidad ya solicitó que se abra, pero los municipios de Las Heras y Capital hablan, acuerdan pero no intervienen”, señaló Mariana, de La Angostura.

“Hemos hecho toda la gestión ante el Gobierno, ante la Dirección Provincial de Vialidad, ante el municipio de Capital y ante el de Las Heras porque los dos se encuentran involucrados, ya que esta calle está partida a la mitad. Ellos tienen la autoridad de poder hacer la apertura de esta calle que estuvo abierta en un momento. Pero cuando estuvo terminado el barrio de adelante, que da a la ruta, nos la cortó, obstaculizando el paso”, contó otro vecino de La Angostura.

El lugar donde las municipalidades y Vialidad Provincial deben hacer la calle para el ingreso al barrio La Angostura. Foto: Gentileza.

MDZ accedió a las notificaciones enviadas desde la Dirección de Vialidad Provincial tanto a la Municipalidad de Las Heras como a la de la Ciudad el 11 de junio de este año, recibidas el mismo día por ambas comunas. En estas, se solicita el visto bueno para el “proyecto de Convenio de Colaboración a celebrar entre la D.P.V con ese municipio para realizar las expropiaciones de urgencia necesarias, con el fin de llevar a cabo el proyecto de Apertura y registro de Calle Pública - Santa Bernadette, compartidas por los Municipios de Capital y Las Heras”.

Ante la consulta a las autoridades de ambas municipalidades, desde Las Heras explicaron que ambos municipios están atendiendo el reclamo de las respectivas notas. "Se comprometieron a reunirse la semana próxima con información pertinente para poder tratar el tema. De realizarse la expropiación, ambos municipios deberían realizar el análisis de títulos correspondientes y enviar expediente a cada Concejo Deliberante", precisaron. Respecto a los tiempos, aclararon que quien debe resolverlo es la DPV. "Los municipios están trabajando en una solución, pero no pueden definir una expropiación en esos plazos", aseguraron.

"Tendríamos que tener un helicóptero"

“Nos encontramos en una situación bastante angustiante, de presión y extorsión que estamos sufriendo desde hace muchos años. Nos hacen cosas para que no pasemos y ahora han determinado que a partir de esta fecha, primero de julio, directamente no nos van a dejar entrar y para poder entrar tenemos que pagar un peaje”, detalló preocupado el vecino de La Angostura y agregó que no se trata solamente del paso de los vecinos sino de cualquiera que quiera circular por el barrio: ambulancias, policía, bomberos, el camión cisterna que les lleva el agua a sus domicilios por la falta de conexión de red, entre otros.

Sobre la calle que los municipios deberían abrir, el vecino sostuvo que los socios del condominio Alto Challao la obstaculizaron por decisión propia. “Hasta la justicia y todos se han pronunciado en favor nuestro, pero ellos en un acto caprichoso y extorsionador quieren plata para que nosotros podamos pasar por una calle pública”. En ese sentido, pidió a las autoridades que la apertura de la calle Santa Bernadette se concrete. “Es de extrema necesidad y urgencia esa apertura sino no podemos vivir atrás. Tendríamos que tener un helicóptero para salir de nuestro barrio”, ironizó.

Otro vecino indignado reflexionó sobre la situación y aseguró sentirse extorsionado y pisoteado. "Ahora con esta noticia que no nos van a dejar ingresar más, no entiendo por qué. Si la calle no es de ellos, la han usurpado. Los municipios dicen que van a hacer pero no hacen nada. Yo vivo con una intranquilidad muy grande. Nosotros hicimos los reclamos, nos presentamos ante la justicia. Hay un juicio que dice la apertura de la calle a costo de quien la usurpó. El sacrificio es muy grande por haber hecho una casa ahí y estar todos los días con esta gente que si no les pago no me dejan entrar", expresó agobiado.

Betsabé, otra vecina de La Angostura que padece de diabetes explicó que a veces necesita salir con urgencia de su casa o que ingrese alguna ambulancia. Este conflicto complica mucho su situación. "No podría trasladarme ante alguna urgencia", subrayó.