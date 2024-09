Casi la mitad de la humanidad no tiene un baño: ¿qué pasa en Argentina?

Probablemente quién lea esta nota, no conozca nadie que en su casa no tenga inodoro, ni haya visto una película en la que haya un personaje que no tenga inodoro, ni en los programas de noticias haya visto los problemas sanitarios que tienen las personas que deben defecar en condiciones insalubres.

Sin embargo, esta no es la realidad de casi la mitad de la humanidad. Los sectores económicamente más desfavorecidos son muchas veces nombrados en discursos políticos, pero no se encuentran visibilizados en los medios o la producción audiovisual.

Tres mil seiscientos millones de personas en todo el mundo no tienen un inodoro y 494 millones defecan directamente al aire libre. Es decir, no poseen siquiera letrina o algún tipo de pozo donde hacer sus necesidades. De hecho en la India, el Gobierno y UNICEF realizaron una campaña para disuadir a que las personas defequen en el suelo.

Este tipo de fenómenos son exclusivos de la India o regiones empobrecidas de África. Es decir, ¿nuestro país está ajeno a esta realidad?

¿Y en Argentina?

En las elecciones generales del 2023, en Tafí Viejo, Tucumán el candidato a intendente Enrique Lazarte se viralizó por una propuesta inusual: "Que todos tengan derecho a cagar en un baño decente".

Rápidamente medios nacionales se hicieron eco de la noticia y miles de usuarios en internet se indignaron de lo que sucedía en aquella provincia. ¿Es un problema sólo de Tucumán o estamos ante la presencia de un problema que no está suficientemente visibilizado?

Según la ONG Módulo Sanitario hay seis millones de habitantes en Argentina que no tienen inodoro. Su organización se dedica a construir baños para quienes no lo tienen y se apoya "en el trabajo de una red de voluntarios".

Los seis millones de personas sin inodoro no se encuentran sólo en Tucumán o en el Norte del país. Están repartidos por todo el país. Así lo demuestra el trabajo de Módulo, quienes en un material institucional, contaron que la organización funciona desde el 2015 y, desde ese año, construyeron más de 1600 baños en "10 provincias del país".

El trabajo de Módulo Sanitario

Además, Módulo habló sobre los problemas de salud que genera no tener un baño con inodoro y/o agua potable: "Contar con un baño seguro y dentro del hogar es indispensable para las infancias, sobre todo para los y las menores de 5 años. Cada día, más de 700 niños/as menores de cinco años mueren por enfermedades diarreicas causadas por agua insalubre o por saneamiento o higiene deficiente".

"En Argentina, al año se presentan un millón de casos de diarrea aguda: una de las principales causas de mortalidad infantil. El 40% de estos casos podrían prevenirse con el lavado de manos", indicaron.

La ONG fue creada por seis amigos y cuenta con dos "franquicias sociales" en Córdoba y San Luis. Desde el 18 de agosto Módulos se encuentra en campaña para recaudar fondos con los que sostener su actividad. Todo esto está mejor explicado en la web modulosanitario.org.