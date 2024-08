Proponen cambiarle el nombre a una localidad por su "connotación negativa"

Un concejal del PRO presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata que anticipa una polémica porque se centra en cambiarle el nombre a una localidad que desde hace años tiene una denominación que "tendría una connotación negativa".

Según expresó el edil Juan Martínez Garmendia al portal local 0221, la iniciativa tiene por fin que la localidad del partido de La Plata llamada "El Peligro" pase a denominarse "Brigadier General Juan Manuel de Rosas", en homenaje al exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

"El Peligro" es una localidad ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra a 22 kilómetros del centro de la ciudad de La Plata y tiene una población de alrededor de 8.000 habitantes.

Sus accesos principales son la Autovía 2 (ex Ruta Nacional 2) y la Ruta Provincial 36 (Calle 191), a las cuales se acceden principalmente por la Ruta Provincial 13, que también se denomina Avenida 520 y por la Ruta Provincial 215 (ex Ruta Nacional 215), también llamada Avenida 44.

Un motivo histórico

La localidad lleva esa denominación por un motivo histórico. Según expresó el también el presidente de la bancada del PRO, el nombre se remonta al año 1874 en épocas de su fundación, 8 años antes de que fuese fundada la ciudad de La Plata.

Según los argumentos del proyecto de ordenanza, en esos tiempos, dichas tierras eran muy transitadas por las carretas que iban desde el Puerto de Buenos Aires por el camino Magdalena, que actualmente es la Ruta 36. Recibió el nombre de "El Peligro" justamente porque las carretas con mercadería eran objeto de constantes robos".

Si bien en el 2001, tenía una población cercana a los 2.000 habitantes, Garmendia expresó en los fundamentos de su propuesta que, en los últimos años, tuvo un gran crecimiento demográfico. Hoy tiene cerca de 8.000 ciudadanos y la extensión de su territorio limita con Abasto, Arturo Seguí y Melchor Romero, en lo que se denomina el Gran La Plata.

El proyecto de ordenanza del concejal Martínez Garmendia ya tuvo sus primeras repercusiones. Foto: Captura de Instagram @jmartinezgarmendia

En la zona hay una gran cantidad de productores de frutas, verduras y avícola, así como también alberga a una amplia comunidad japonesa en Colonia Urquiza dedicada a la producción de flores.

Para no exponer a esos productores a un nombre que tendría, según el concejal, una connotación negativa para su actividad, su proyecto de ordenanza propone "sustituir su denominación inicial poco feliz" y reemplazarla con el nombre de "Brigadier General Juan Manuel de Rosas", exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

El nombre de Rosas tiene su fundamento por considerarlo "actor fundamental en la conformación del Estado nacional", cuyo trabajo, vinculado con la producción agrícola y ganadera, "le dio una gran popularidad entre los trabajadores rurales".

El proyecto de ordenanza tuvo difusión en los medios locales y ya recibió las primeras repercusiones en las redes sociales. Una de las ciudadanas de El Peligro reveló en la red social Instagram del legislador que junto a otros vecinos se reunieron este mismo miércoles con él para discutir su proyecto de cambiar el nombre a la localidad.

"Los vecinos necesitamos muchas cosas: que destapen las zanjas, que mejoren la frecuencia del único colectivo, que arreglen las calles y que controlen a los productores avícolas porque nos llenan de moscas. No necesitamos un cambio de nombre. Le agradecemos la atención y le pedimos que accione en los problemas concretos que le he mencionado. El cambio de nombre no es querido por los residentes; visite, consulte y verifíquelo. Muchas gracias", fue el mensaje que le dejó el usuario @kalijardin.