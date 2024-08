García Cuerva citó a Francisco y fue contundente: "No tenemos que esperar todo del Gobierno"

Con una gran convocatoria y fuerte presencia sindical, el monseñor arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva dio un fuerte mensaje, citando a Francisco, durante la celebración de San Cayetano en Liniers: "Hemos visto avanzar en nuestra Patria las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada para mezquinos intereses de poder y división, y la ambición de la función pública buscada como botín".

Durante la misa de San Cayetano en Liniers, Jorge Ignacio García Cuerva leyó del Evangelio según San Lucas el relato del "Buen Samaritano", donde muchos jerarcas no se acercan a ayudar un hombre herido durante un asalto, pero sí lo hace un samaritano, a pesar de que el herido era de un pueblo enemigo. A partir de allí, el arzobispo porteño señaló la necesidad de tener en claro quién es el prójimo y evitar las mezquindades, señalando claramente a la política.

En ese sentido, y siguiendo el pensamiento de Francisco, añadió: "El hombre cayó en manos de unos ladrones; hoy son manos manchadas de sangre por el narcotráfico que roba el futuro de generaciones enteras, manos sucias de corrupción y coima que roban oportunidades, manos en el bolsillo del egoísmo y la indiferencia que roban solidaridad".

Al mismo tiempo, señaló que no hay que quedarse "reflexionando de los ladrones de esperanza y dignidad, profetas de calamidades y tragedias", sino que hay que pedirle a San Cayetano "un corazón más solidario, porque experimentamos que cuando la sociedad se fractura y agrieta, son los esfuerzos solidarios los que vuelven a tejer fraternidad y compromiso". Vale la pena recordar que García Cuerva no fue muy cercano al kirchnerismo con una homilía el último 19 de noviembre, en medio de las elecciones, en la que llamó a los votantes a dejar el miedo en la puerta del cuarto oscuro, como respuesta a la "campaña del miedo" del anterior Gobierno.

Durante la homilía recordó a Francisco y trató de "infantil" esperar todo del Gobierno. Foto: Analía Melnik/MDZ.

A pesar de eso, no se caracteriza por deshacerse en elogios a la gestión actual, sino que suele ser muy crítico, principalmente, de lo que refiere a la asistencia para los sectores más postergados de la sociedad. En línea con eso, indicó también que "No queremos pasar de largo frente a tantos heridos al borde del camino de la vida, frente a tantos rostros concretos, víctimas de la exclusión. Hay muchas maneras de pasar de largo: vivir ensimismados, desentenderse de los demás, ser indiferentes, o discutir en escritorios cifras de pobreza y de indigencia, esterilizadas de lágrimas y humanidad".

Monseñor Gustavo Carrara, exobispo villero, estuvo junto a García Cuerva en Liniers. Foto: Analía Melnik/MDZ.

Ya, en los días previos había también señalado la necesidad de romper con la idea del "ellos y nosotros" en la población y dejar de lado los extremos frente a lo que vive en la esencia de la sociedad: "San Cayetano es un santo de todos". Hoy, durante la celebración del onomástico, recordó que "para el amigo San Cayetano, cada uno de los peregrinos es reconocido, escuchado, tenido en cuenta, llamado por su nombre. Un amigo no pasa de largo, no mira desde lejos; y esto no es un tema de ideologías o posturas partidarias; es un tema de estar o no cerca de la gente sencilla de a pie". Luego, volvió a recordar las palabras de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires: "No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, eso sería infantil, sino más bien hemos de ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio del país herido".

Mirá las declaraciones de Jorge Ignacio García Cuerva en San Cayetano