Denuncia a Alberto Fernández: la otra experiencia traumática que sufrió Fabiola Yáñez

La actriz, periodista y ex primera dama Fabiola Yáñez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, quien tiene prohibida la salida del país. Lamentablemente no fue la única experiencia traumática en ese sentido que tuvo que denunciar a lo largo de su vida, ya que años atrás formó parte de una denuncia a un reconocido actor.

En el marco de las denuncias al actor y conductor televisivo Fabián Gianola, Fabiola Yañez contó en el 2018 que este “le hizo pasar situaciones incómodas”. Según Yáñez logró “ponerle límites” e intentaba “no estar a solas con él”.

Si bien los hechos sucedieron antes de ese año, Fabiola Yáñez no había contado públicamente lo sucedido con Gianola y cuando el actor fue denunciado por Fernanda Meneses por abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso, la actriz Mercedes Funes en un tuit expresó: "Si. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #somospocosynosconocemosmucho".

Luego de esta publicación, la ex primera dama reflexionó: “Después de ver el tuit pensé que yo estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”.

En la actualidad, Fabiola Yáñez denunció al expresidente por violencia física y mental tras declarar de manera virtual frente al juez Julián Ercolini y según Clarín, hay registros fotográficos que atestiguan lesiones físicas de la ex primera dama.