Cómo se inició la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

La ex primera dama, Fabiola Yáñez, denunció al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Actualmente, Fernández tiene restricciones para salir del país. Yáñez declaró de manera virtual ante el juez Julián Ercolini y según indicó su abogado Juan Pablo Fioribello, habría registros fotográficos en los que se puede ver a la ex primera dama con lesiones en su rostro.

La relación entre ambos comenzó en el 2013, cuando Fabiola conoció Fernández en una entrevista que ella le realizó como parte de la tesis para finalizar sus estudios en periodismo en la Universidad de Palermo. Luego de algunos encuentros, él la invitó a tomar un café y tiempo después formalizaron la relación.

La carrera de Fabiola

Fabiola Yáñez es oriunda de Río Negro y si bien tenía experiencia en medios de comunicación de Santa Fe, decidió continuar estudiando y decidió para esto, radicarse en la Ciudad de Buenos Aires. Según docentes y estudiantes, la ex primera dama era una alumna aplicada y responsable.

Luego de una carrera sin sobresaltos, Yáñez se encaminaba al trabajo final para terminar sus estudios en periodismo y tenía que realizar una entrevista. Decidió hacérsela a una figura política de primer nivel que había sido jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner y se había alejado del entonces gobierno, luego del conflicto con el campo.

En los distintos encuentros por la tesis de Fabiola, ella y Fernández fueron forjando un vínculo hasta que avanzaron en una relación formal y años después, en el 2016, la pareja viajó a París. En ese momento, Yáñez comunicó que se habían comprometido en su cuenta de Instagram.

La Fiesta de Olivos

En 2021, dos años después de que Alberto Fernández se convirtiera en presidente y Fabiola Yáñez en primera dama, el ex mandatario fue duramente criticado por dar a entender que el episodio denominado periodísticamente “La Fiesta de Olivos” fue responsabilidad de su pareja.

El hecho mencionado, sucedió el 14 de julio del 2020, en el marco de las restricciones dictadas por el propio Fernández, entonces presidente. Fernández, Yáñez y otros invitados realizaron una reunión en la Quinta de Olivos como celebración del cumpleaños de la ex primera dama. “Fabiola convocó a sus amigos a un brindis, que no debía haberse hecho”, expuso Fernández en una conferencia de prensa, luego de haberse desatado la polémica.