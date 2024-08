El caso del empresario argentino que es un éxito comercial en Noruega

“No me gustaba ir a la escuela. Repetí cuarto año y abandoné la secundaria. Quería trabajar. Desde muy chico me metía en el negocio de mis padres porque me gustaba. Me escapaba de la escuela. Era joven y me gustaba el comercio, la venta. Es mi pasión. Mis padres me dieron una mano y compré en Trelew, en la calle 25 de Mayo, una propiedad pequeña y abrí un bazar. Se llamaba Bazar Nuevo y decían que era el boliche de los turcos. Clarke de turco no tiene nada la parte comerciante lo heredé de mi sangre materna, sangre árabe, de la que estoy muy orgulloso”. Así comenzó a narrar su historia de vida a MDZ, el empresario argentino Ricardo Clarke, propietario de la tienda masculina Clarke's en el Shopping City Nord, en la ciudad de Bodø, en Noruega.

Conocer aquel comienzo sirve para el entender su presente que lo llevó a ser tapa del diario local “Avisa Nordland”. Según el Textil Forum de Noruega, Clarke's ocupó en 2022 el puesto 14 como la tienda textil independiente más rentable de Noruega con un margen operativo del 19,2%. Esa privilegiada posición la logró entre un total de casi 2.000 tiendas textiles independientes.

Después de una larga vida de negocios de 17 años en el centro de Bodø, él junto a su socio – Ådne Olaussen Torsvik - decidieron abrir un local en el centro comercial en el 2022 y esa decisión provocó un gran aumento en la facturación. "En nuestros primeros dos años las ventas aumentaron casi el doble y de esta manera las ganancias también. Estamos tremendamente agradecidos y conmovidos de ver este desarrollo", dijo Clarke, un hombre de 69 años que recorrió un largo camino desde su Trelew natal.

“Que hoy me vaya tan bien en nuestra tienda en Noruega, pese a tanta competencia, se debe a muchos factores. El aprendizaje que tuve desde muy joven fue fundamental. Fue mi madre quién me dijo: Enfocate siempre en el cliente, no pienses en la competencia. Tengo una pasión por la venta. También por la compra, que es fundamental. Yo me iba una vez por mes a Buenos Aires y me recorría todas las fábricas de vasos, de platos, de todo lo que podía vender en el bazar. Buscaba los mejores precios”, explicó,

Pero el destino le tenía preparado un cambio profundo: “Con ese bazar nos fue muy bien durante todos los años que lo manejé, hasta 1985, que conocí a quien hoy es mi mujer. Una noruega que nos conocimos de vacaciones en Europa. Decidí, entonces, establecerme en Noruega. El bazar se lo dejé a mi papá y a mi hermano y empecé de la nada en otro país.”

En su negocio en Noruega, Ricardo Clarke, mantuvo el espíritu de trabajo que los caracterizó desde sus comienzos en la localidad de Trelew

Aunque cambió de paisaje, mantuvo un secreto para los negocios: “Mi tienda de ropa en Noruega la manejo de la misma manera, con la misma pasión. Es otro tipo de negocio. Vendemos productos de un poquito de lujo, pero también mezclo con artículos que no son tan caros.”

Su rebeldía estudiantil, dejó que fluyera algo que llevaba adentro y marcó su vida

“La venta es algo que uno nace. No se puede adquirir en una universidad. Todo lo aprendido en mi vida ha sido por ‘La Universidad de la Calle’ y el haber tenido los ojos bien abiertos. Siempre fui una persona extremadamente curiosa y con deseos de educarme y aprender por mi propia cuenta. Triunfar en los negocios no es casualidad. Hay muchas horas de trabajo. Es como se dice: ‘cuanto más trabajás, más suerte se tiene’. La gente que triunfa en los comercios es porque se han dedicado mucho a su trabajo. Hoy vivo el resultado de tanto esfuerzo. Siempre con una mujer de fierro en casa que se ha encargado de criar los niños”, señaló a MDZ.

Su socio, de 38 años, está feliz de que Clarke no tenga planes de jubilarse: "He tenido, el mejor profesor para comerciar que pude haber tenido. Somos un equipo y estamos juntos desde hace once años y los últimos 6 como socios. Ricardo tiene mucho talento para los negocios y es realmente muy bueno que continúe."