Cómo viven los venezolanos en Argentina la crisis generalizada en su país

En medio de la crisis generalizada que atraviesa Venezuela, en la Argentina se volvió nuevamente a la enorme colectividad venezolana que vive en nuestro país, principalmente por la necesidad de exiliarse y huir del régimen chavista. Durante esta semana, donde siguen los coletazos del fraude electoral, hubo distintas manifestaciones y conversaciones en las que ellos contaron su historia y lo que pasa en su tierra.

En diálogo con MDZ, distintos venezolanos en Argentina contaron por qué están acá y la realidad que Nicolás Maduro no quiere que se conozca.

“En Venezuela en el año 2016 se registraron más de 20 mil muertes violentas. Venezuela ocupó el primer lugar de muertes violentas del mundo. Había 110 muertes violentas cada 100 mil personas. Entonces quedarse era vivir con miedo”, fue el relato de Albis, que pudo salir de Venezuela y llegar al país.

A ese relato también se suma el de Angel, que integró la lista Tascón por haberse opuesto a una reelección de Hugo Chávez: “Sentía que me estaba volviendo loco, que no podía trabajar, que me estaba comiendo los ahorros e iba a terminar pasando roncha (hambre). Es más por el desgaste psicológico, por mi salud mental que decidí irme. Estaba lo económico, fue muy importante, pero lo determinante fue mi salud mental, me estaba desmoralizando”.

Así como ellos relataron esto, también lo hicieron otros durante las manifestaciones que se realizaron, siendo una de ellas la de la vigilia que se organizó frente a la estatua de Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana, en el Parque Rivadavia.

Vigilia por la paz en Venezuela que se convocó en Caballito

Aunque se organizó principalmente desde la parroquia Nuestra Señora de Caacupé, que tiene una gran presencia venezolana en su comunidad, el lugar tuvo presencia de miles de personas sin importar su credo.

Osvel lleva nueve años viviendo en Argentina, y contó: "Necesitamos ser voces y expresar y dar a conocer lo que está pasando en Venezuela. Ya basta de tanto sufrimiento, de tantas necesidades".

Además, contó, entre lágrimas, que a sus compatriotas "los detienen y los torturan hasta matarlos, y dicen que es salsa de tomate", en relación a lo que denunció el fiscal general Tarek William Saab, criticando las manifestaciones.