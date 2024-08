Cómo afecta a las mujeres de Mendoza el nuevo recorte del gobierno nacional en un programa clave

Mediante el decreto N° 755/2024 publicado en el Boletín Oficial el Gobierno nacional de Javier Milei implementó un nuevo recorte en un programa clave para la prevención de la violencia de género. Se trata de un nuevo recorte en el programa Acompañar que desde su inicio en 2021 ayudó a 352.000 mujeres de todo el país.

El programa Acompañar tiene como principal objetivo fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. Este programa otorga una prestación económica de $262.432,93, equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para promover la autonomía de las personas que se encuentran en riesgo y el fortalecimiento de redes de acompañamiento.

Con el decreto publicado este lunes, la ayuda para las víctimas de violencia de género será por un plazo de tiempo menor pasando de seis meses a otorgarse solamente durante tres meses y, también, será más difícil de solicitar ya que la denunciante deberá sumar una denuncia judicial o policial al informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ya se requería.

En los últimos cuatro años, las principales políticas públicas para la erradicación de la violencia de género se ejecutaron bajo la órbita del programa Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que pertenecía al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El programa se encuentra actualmente dentro del Ministerio de Capital Humano y su ejecución presupuestaria en el primer bimestre de 2024 muestra una caída del 65% respecto al mismo bimestre del año pasado, según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La situación en Mendoza

De acuerdo al mismo estudio publicado por ELA, las 352.000 mujeres y personas LGBT+ que fueron beneficiadas con el programa Acompañar desde su existencia invirtieron los modestos recursos ofrecidos en medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes, acceder a vivienda segura, retomar sus estudios, empezar capacitaciones técnicas e invertir en emprendimientos para su sostenimiento económico. En Mendoza, solo en el año 2023, desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia cargaron 3.965 solicitudes para el programa Acompañar de las cuales en la actualidad siguen en revisión 1.164, es decir, sin alta.

"No ha habido nuevas altas que las que cargamos hasta el año pasado. Este año cargamos nuevas pero ese número no lo podemos ver porque depende de Nación. Es un programa que no te permite ver y como está funcionando a medias no podemos acceder a esa información de cuántas altas tuvo la provincia", explicó Belen Bobba, titular de la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza. La modificación en el programa Acompañar significa un recorte a las ya compleja situación que atraviesan las mujeres en situación de violencia de género.

Sin embargo, en Mendoza, la funcionaria aseguró que se hay "una amplia red de contención y abordaje”. En lo que va del 2024, la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza lleva abordados 2.420 nuevos casos de situaciones de violencia. La mayoría por situaciones de violencia psicológica y económica.

Servicios y programas activos en Mendoza

Atención y Abordaje interdisciplinario para mujeres en situación de violencia por motivos de género y personas LGTBIQ

Asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito.

Espacio terapéutico grupal para mujeres.

Programa “Nuevas Redes”, subsidio económico directo para mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y para personas LGTBIQ en situación de vulnerabilidad.

Programa Nacional Acompañar: El programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género de todo el país (no hay altas ni información al respecto desde febrero).

está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género de todo el país (no hay altas ni información al respecto desde febrero). Programa Comunidad Activa de Fortalecimiento Comunitario: destinado a instituciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, grupos vecinales asociados o espacios insertos en comunidad que desarrollen actividades con perspectivas de género y de derechos, y que cuenten con personería jurídica o con aval institucional.

Programa de Capacitaciones presenciales y virtuales a instituciones, organismos, escuela, organización no gubernamental o grupos.

Ley Micaela

Refugios de protección transitorios para mujeres y personas LGTBIQ: Refugios de protección distribuidos en todo el territorio provincial.

Grupo de acompañamiento para infancias y adolescencias trans.

Recepción de denuncias de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Observatorio de datos.

Al respecto, Belén Bobba también señaló que “se encuentran vigentes los mismos programas en las 18 áreas municipales afines a la temática”. Personalmente, la atención de esta repartición se realiza en su sede de Av. San Martín 407 de Ciudad, o bien telefónicamente al 2612629249 o 2612785085 de lunes a viernes de 8 a 16 h.

Además, la Dirección de Género y Diversidad cuenta con el Programa de Masculinidades y abordaje a varones que ha ejercido o ejerce violencia de género. Para contar con más información, comunicarse al (0261) 4582197 o por correo a: abordajealvaron@gmail.com