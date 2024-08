Los controversiales cambios al Programa Acompañar para víctimas de violencia de género

A través del Decreto 755/2024, este lunes el Gobierno modificó el programa “Acompañar”, creado en 2020 para brindar asistencia a víctimas de violencia de género. No sólo estableció que el mismo se otorgará únicamente si se presenta una denuncia formal, sino que se reduce la cantidad de cuotas para los beneficiarios.

Publicada este lunes en el Boletín Oficial, la medida cambia algunos detalles de este subsidio creado durante la gestión de Alberto Fernández, en el ámbito del entonces Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Está dedicado a aquellas personas en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, y les brinda tanto una prestación económica como una red de acompañamiento.

Los cambios de Milei al programa Acompañar

Se sustituyó el Artículo 4 por: "Para acceder a la prestación del PROGRAMA 'ACOMPAÑAR' se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad”.

Es decir, además del informe social, será necesario acreditar que se realizó una denuncia judicial o policial por este delito. Esto significa que, para poder acceder al programa, las personas deberán haber formalizado ante la Justicia acerca de su situación.

También se modificó el artículo 5, por lo que la prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante tres meses consecutivos, en vez de seis como era antes.