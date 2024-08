La conmovedora historia de Bernardo, el estudiante de 81 años que emociona a todos en una escuela de Luján

En un rincón de Mendoza, la historia de Bernardo Villegas, un estudiante de 81 años, resuena como un faro de inspiración y perseverancia. Este señor, que durante su vida enfrentó adversidades que no le permitieron acceder a la educación, decidió tomar el camino académico con una energía y dedicación que conmovió a toda su comunidad.

Bernardo Villegas no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela cuando era joven. Como muchos en su generación, se vio obligado a trabajar desde niño para ayudar a su familia, lo que le impidió recibir una educación formal. Sin embargo, en lugar de aceptar esta realidad como definitiva, Bernardo decidió, hace tres años, inscribirse en el Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA) 3-251 en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Acompañado por su hija, comenzó a cursar los estudios primarios, buscando no solo alfabetizarse, sino también adquirir conocimientos que hoy le dieron un nuevo sentido a su vida.

El pasado martes, la comunidad educativa del CEBJA 3-251 organizó un festejo especial en honor al cumpleaños número 81 de Bernardo. Este evento, más allá de ser un simple reconocimiento, subrayó la importancia del esfuerzo y la dedicación que mostró este estudiante. Funcionarios de la Dirección General de Escuelas y miembros de la comunidad local se unieron a la celebración, destacando el impacto positivo que la educación tuvo en la vida de Bernardo y cómo su ejemplo puede motivar a otros a seguir su camino.

Foto: Gobierno de Mendoza

Bernardo expresó su gratitud y sorpresa ante la cálida acogida que recibió en la escuela: “Cuando vine, la maestra fue como una madre para mí, me enseñó muy bien. Todos los maestros hacen un trabajo muy bueno porque guían a todos los chicos. No tengo vergüenza de venir, es un milagro, fui abanderado. Jamás en mi vida me imaginé esto, me cambió la vida”, comentó emocionado.

El caso de Bernardo Villegas es más que una historia personal, sino también un reflejo del compromiso que tiene la provincia de Mendoza con la educación de adultos. A través de programas y centros educativos distribuidos por todo el territorio provincial, se trabaja intensamente para ofrecer oportunidades a personas mayores que no pudieron completar los estudios en su juventud.

En este contexto, el aula satélite del CEBJA 3-251 juega un papel crucial al brindar apoyo a estudiantes como Bernardo. No solo se enfocan en la alfabetización, sino que también ofrecen formación integral. Bernardo, por ejemplo, está cursando un taller de electricidad en el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) 6-052, lo que le permitirá adquirir habilidades técnicas útiles y valiosas.

Foto: Gobierno de Mendoza

El impacto de la historia de Bernardo trascendió su comunidad. La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos decidió presentar su experiencia ante la Legislatura provincial, buscando que sea mencionado como un estudiante destacado. Su historia será compartida durante la celebración del Mes del Adulto en septiembre, donde se reconocerá a 24 estudiantes de entre 60 y 84 años que, como Bernardo, han decidido regresar a las aulas.

Erico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, destacó la importancia de difundir historias como la de Bernardo: “Para nosotros, Bernardo es un ejemplo de esfuerzo y dedicación, y motiva a mucha gente. Como responsables del sistema educativo, debemos difundir estas experiencias. Haces mucho esfuerzo en venir a estudiar. Te agradecemos que seas un ejemplo para otras personas que no se animan todavía a venir a terminar sus estudios”, señaló.

Más allá de sus logros académicos, Bernardo Villegas tiene un mensaje inspirador para los jóvenes de hoy: “Trabajé desde niño, por eso quiero decirle a los chicos que deben estudiar, deben poner coraje y ánimo. No deben tener miedo a los maestros, ellos son los que nos ayudan. Vengan a la escuela”. Su experiencia no solo le enriqueció a nivel personal, sino que también fortaleció la relación con su hija, demostrando que la educación puede transformar vidas e incluso relaciones familiares. Foto: Gobierno de Mendoza

En un mundo donde a menudo se da por sentado que la educación es solo para los jóvenes, Bernardo Villegas es un recordatorio viviente de que nunca es tarde para aprender y que el conocimiento tiene el poder de cambiar vidas, incluso en la tercera edad. Su historia inspira no solo a sus compañeros de clase, sino a toda la comunidad de Mendoza, demostrando que la edad no es una barrera para el aprendizaje.