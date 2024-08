Es argentino y se hizo viral por intentar un peligroso juego en un río con cocodrilos

Un influencer fitness argentino se volvió viral en Instagram luego de intentar completar un desafío de dominadas sobre un río repleto de cocodrilos en Costa Rica. Si bien llegó a la mitad, el reto no salió como el joven esperaba.

Gerónimo Arias, un guardavidas que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, compartió el video de su hazaña frustrada y mostró el peligro al que se sometió, al intentar hacer 238 dominadas colgando de una barra que lo sostenía de un puente.

“Nos vinimos al río Tárcoles, que es un río repleto de cocodrilos esperando comida”, bromeó el instagramer al inicio del video que ya lleva miles de reproducciones en la red social. Según sus planes, debía realizar 238 dominadas para cumplir con su reto del día. Pero las cosas no salieron como esperaba.

Mirá el video:

En las imágenes, el joven se encarga de asegurar en voz en off: "Si lo hago es porque sé que no me voy a caer". No obstante, el reto implica un peligro máximo tanto para él como para las personas que deberían rescatarlo si cayera al agua plagada de cocodrilos.

Por esa razón, un oficial de Policía que advirtió la situación lo obligó a abandonar la tarea, haciéndole notar que se trataba de una "payasada".

Más tarde, en su cuenta, Arias mostró que finalmente logró completar el reto en un lugar público, pero fuera de peligro. Además, informó que llegó a las 400 dominadas.