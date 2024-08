Veto a la reforma jubilatoria: cuánto dinero necesita un jubilado para poder vivir

El Gobierno de la Nación vetará la reforma jubilatoria que habría puesto el piso de los haberes en $387.704, incluyendo el bono de $70.000. Con el veto por parte de Javier Milei, incluyendo el aumento decretado por la administración nacional, la jubilación alcanzará los $234.539 en septiembre. Es importante señalar que, sin importar quien gobierne, en los últimos años, gran parte de los jubilados no alcanza para cubrir la canasta básica que los posicione sobre la línea de pobreza.

Desde el Gobierno de la Nación, tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, remarcaron: "El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable". A esta hola de publicaciones en X, también se subió el Ministro de Economía, Luis Caputo, para que luego el presidente Javier Milei rematara la situación en comunicación con Radio Rivadavia: "Absolutamente lo voy a vetar. Los jubilados hoy están mejor que con Alberto cuando se fue. No significa que estén bien, solo que están mejor".

Esta última frase merece una comparación, ya que es indiscutible que la situación económica tiene un horizonte más claro que con Alberto Fernández, vale la pena llevar esto a números. Para hacer la comparación, el índice que se tendrá en cuenta es el del informe de canasta básica que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de donde salen dos valores clave para hablar de costo de vida: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

Jubilados con Alberto Fernández vs. Javier Milei

En noviembre de 2023, último mes de gestión de Alberto Fernández de la mano de Sergio Massa, la CBA de los jubilados hombres de unos 65 años se ubicaba en al menos $49.706,21, mientras que la CBT se ubicaba mínimamente en $104.879,63. Un jubilado que percibía la mínima en ese mismo tiempo, percibió $87.459,76, sin los dos bonos (uno de $37.000 y un refuerzo de $32.000) que elevaba este monto a los $156.720.

En cambio, según el último informe y en base a la jubilación mínima percibida en julio, la CBA quedó en $108.964,02 y la CBT en $241.921,76. Mientras tanto, los haberes mínimos de julio fueron de $215.622, sin contar el bono de $70.000 que lo ubica en $285.622.

Sin tener en cuenta los bonos y los valores que arrojaron los distintos informes del Indec, la última CBA de la gestión de Alberto Fernández representó el 56,83% de una jubilación mínima, mientras que la CBT alcanzó el 119,92%. En base a julio de este año, ya entrados varios meses de Gobierno de Javier Milei, la CBA requiere del 50,53% de los haberes mínimos, mientras que la CBT necesita del 112,2%.

En este sentido, basándonos en los valores de la CBA y la CBT de julio, bajo el mismo índice, del aumento de la jubilación mínima para septiembre, que llegará a $234.539, deberá destinarse el 46,46% para no caer en la indigencia y un 103,15% para no ubicarse debajo de la línea de pobreza. Es decir que, con Alberto Fernández, hace un mes o el que viene con Javier Milei, los jubilados que cobran la mínima no pueden evitar caer en la pobreza, la diferencia es principalmente por cuanto caen bajo ese umbral.