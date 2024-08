El extraño caso de una low cost: le llueven críticas pero crece en ventas

Esta semana, una medida de fuerza gremial, a través de asambleas de personal de la empresa Intercargo, generó serios problemas a los pasajeros. La decisión sindical afectó, especialmente, las operaciones desde el Aeroparque metropolitano por la suspensión de vuelos y demoras. En ese marco, una de las aerolíneas que debieron reprogramas sus servicios fue la low cost Flybondi.

En un comunicado, la compañía informó que debió cancelar 12 vuelos con el perjuicio para 2.200 pasajeros. Inmediatamente, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentario, muchos casos irónicos, contra la empresa. "Hay que mitrar el lado positivo: hoy Flybondi canceló menos vuelos que un día normal", dijo con sorna un usuario de X. "Por fin tienen una excusa. Siempre cancelan o salen con demora sin excusa", se leyó en la ex Twitter. "Sin medida de fuerza, Flybondi me canceló dos vuelos", remarcó otro.

En esa línea, se manifestaron supuestos usuarios de la aerolínea. En las redes sociales, no todo lo que se dice hay que darlo por cierto. También hay que tener en cuenta que Flybondi, como JetSmart, son el símbolo de la política aercomercial de "cielos abiertos" del Gobierno de Mauricio Macri y las que vinieron a competir contra la compañía estatal. En muchos casos, los comentarios pueden estar condicionados por el lado de la "grieta" en que se encuentre el usuario de estas redes sociales.

De todas maneras, en los últimos tiempos la compañía fue noticia por los problemas operativos a partir de datos objetivos. En la Semana Santa pasado, por ejemplo, se publicó en los medios que Flybondi había tenido 22 vuelos suspendidos, lo que la ponía en el primer lugar de cancelaciones en el mundo, según la plataforma FlightAware. También fue noticia por el despiste de un avión en el aeropuerto de Bariloche o por el problema durante el aterrizaje de un vuelo a Mar del Plata, entre otros incidentes,

Lo curioso de esta situación es que pese a estos datos y la reacción que genera en muchas personas, esta low cost está creciendo su participación en el mercado de cabotaje argentino. Hoy es la segunda compañía aérea en cantidad de pasajeros y flota, con 22% del mercado, detrás de Aerolíneas Argentinas que domina el 64% de las operaciones. Hace un año tenía una participación de 19%. Esta información es oficial y la suministra el organismo que administra el mercado aerocomercial, ANAC.

La tercera, JetSmart, representa el 12% del mercado interno. Evidentemente, mientras la imagen de Flybondi que se expresa en los comentarios de las redes sociales son críticos, hay una parte de los usuarios que la eligen para volar, aunque haya otras empresas que operan las mismas rutas.

La política de precios agresivos es, sin duda, un punto que tienen en cuenta los pasajeros a la hora de elegir. Desde Flybondi sostienen que desde hace más de un año atraviesan una situación compleja con la capacidad de su flota y las posibilidades para traer nuevos aviones que le aporten mayor disponibilidad.

"La complejidad para girar divisas desde 2023 fue devastador para las industrias, y especialmente para la aerocomercial que tiene una lógica internacional y no local. Entre el 60% y 70% de los costos de las aerolíneas se pagan en dólares (leasing de aviones, repuestos, sistemas, simuladores de vuelo, procesos de mantenimiento programado, etc.) mientras su recaudación es en pesos y la mayoría de sus proveedores no son locales", explicaron a MDZ.

En Flybondi, en particular, señalan que este problema generó una situación de incumplimiento del plan de crecimiento que básicamente proyectaba una flota de 20 aviones para diciembre de 2023, lo que a su vez generó un arrastre de deuda con los proveedores extranjeros que incluso hoy se sigue intentando normalizar.

"Esto hace que la cadena de suministro no fluya con la celeridad que la industria aerocomercial requiere y provoca que no se pueda planificar con la totalidad de los aviones disponibles, entonces cualquier tema operativo, totalmente común en la industria, impacta en la programación del día", remarcaron.

En cuanto a las cancelaciones, explicaron que "un dato es la regularidad de vuelos (total de vuelos realizados en base a lo programado): el índice de los últimos 6 meses fue del 91,4% y del 93,5% del último año. Las métricas son mejorables y la compañía trabaja permanentemente en ello".

A pesar de las sostenidas dificultades para operar en Argentina, desde la empresa aseguraron que los accionistas siguen sosteniendo su interés en la inversión local y el crecimiento de la compañía.

Respecto a las estadísticas del portal mencionado, señalaron que son mediciones diarias y, según Flybondi, no representativas: "Sobre esa página que lleva adelante esos rankings de cancelaciones, si se entra al registro del sábado pasado, por ejemplo, Air New Zealand es la aerolínea en el puesto 1 en cancelaciones. Algo impensado para esa compañía. No se sabe tampoco qué indicadores toma o si se tiene en cuenta la flota. No es igual una aerolínea con 330 aviones que una con 10 o si toma las cancelaciones por cuestiones ajenas como meteorológicas, asambleas, etc. Hacer afirmaciones sobre un día de la operación de una aerolínea, donde influyen muchos factores, carece de rigor".