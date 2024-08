Convocan a licitación para la puesta en valor del mundialista Estadio Minella

Desde la intendencia de General Pueyrredón anunciaron la convocatoria a licitación para realizar la puesta en valor del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas. El convenio prevé la realización de obras en ambos escenarios deportivos, el pago de un canon, el mantenimiento del Parque de los Deportes y la generación de una cantidad mínima de eventos por año, algo que revitalizará el mundo deportivo de la ciudad de Mar del Plata.

Guillermo Montenegro, intendente del partido, señaló: “No tengo dudas que es por acá: con planes integrales junto al sector privado, para que inviertan, apuesten y sigamos generando oportunidades de trabajo, desarrollo y crecimiento a largo plazo para todos los marplatenses”.

El proyecto, además de las obras para recuperar este icónico espacio marplatense que fue casa del Mundial de 1978 y los Juegos Panamericanos de 1995, incluye también la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo, como también la creación de un paseo gastronómico.

En el marco del anuncio, Guillermo Montenegro remarcó: “Siempre dije que lo importante con el estadio no es solamente remodelarlo y que esté en condiciones, sino las actividades y el movimiento económico que esto conlleva; es por eso que esta concesión va a estar unida a la exigencia de traer eventos. Y dentro de esos eventos, los que pueda traer la Asociación de Fútbol Argentino son los que más nos interesan. Queremos que Mar del Plata sea la casa de las selecciones argentinas”.

Además, el intendente de General Pueyrredón anunció que ya se estaban realizando tareas, mediante reuniones, para la puesta en valor del Estadio José María Minella: “Algo que no se ve porque no me saco una foto en cada reunión que tengo; ni por este tema ni por ninguno”.

El óxido dañó parte de la estructura del estadio y debió cerrar algunos de sus sectores.

Por otro lado, destacó que nunca tuvo en mente realizar estas obras con fondos públicos: “El Estado bobo que quiere hacer todo y que favorece a políticos que se enriquecen con sus acciones, se terminó”. En sintonía, agregó que “no solo por la imposibilidad de afrontar ese gasto con plata que hubiera tenido que sacar de otros lados más prioritarios, sino porque el Estado no es ni una inmobiliaria que alquila lugares, ni un productor de eventos. Para eso están mucho más capacitados los privados”.

El Estadio José María Minella fue sede de varios partidos del Mundial de 1978, de los Juegos Panamericanos de 1995 y de una enorme cantidad de "clásicos de verano" que se jugaban en Mar del Plata.

Para concluir, Guillermo Montenegro sentenció: “Pongamos los temas sobre la mesa, discutamos y tratemoslo con seriedad. Con la seriedad que amerita. Hagamos algo integral, de fondo. No pensemos solamente en el presente, pensemos también en el futuro. Quiero trabajar estructuralmente para que esto pueda solventarse solo. Y no por mí, lo quiero por Mar del Plata; no como intendente, sino como marplatense”.