Se entregó la madre que había desaparecido junto a sus hijos: le dictaron prisión domiciliaria

Constanza Taricco, la mujer de 33 años que llevaba una semana desaparecida en Traslasierra junto a sus dos hijos de 6 y 9 años de edad, se presentó este jueves en el Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba con los menores.

La mujer era buscada desde el 25 de julio pasado, cuando no se presentó a una audiencia de contacto en el Juzgado de Villa Dolores, en una causa por restitución internacional de menores que inició su expareja, quien reside en Alemania.

La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto, confirmó que la madre se presentó en la dependencia provincial en la tarde de ayer.

Si bien pesaba sobre ella una orden de detención, librada por la Justicia cuando escapó junto a sus hijos cuando se iba a hacer efectivo un fallo judicial para restituir a los niños al hombre, padre de uno de ellos, la mujer quedó bajo prisión domiciliaria, mientras que sus hijos niños quedarán en el mismo domicilio a cargo de familiares.

Tras indicar que la mujer se presentó con sus hijos, se informó que “la fiscal dispuso medidas de diagnóstico y contención especiales para los menores y la madre a cargo de los equipos profesionales”.

En medio del proceso judicial de restitución internacional de menores, el miércoles se conoció una denuncia contra la expareja de Taricco, que se encuentra en Alemania, por "presunto fraude procesal".

Foto: Gobierno de Córdoba.

Cabe recordar que el hombre es padre de uno de los chicos, y que afirmó que ambos vivían con él en el país germano. Pero lo que se comprobó es que los menores no hablan alemán, que su lugar de residencia es en Bolivia (donde vivía la pareja hasta separarse) y que la mujer con sus hijos viajaron a Argentina para visitar a sus abuelos, pero luego se vieron impedidos de salir del país por la denuncia por restitución. Los niños no pudieron continuar sus estudios primarios en Bolivia y debieron acudir a una escuela en Traslasierra para no interrumpirlos durante el litigio judicial.

La sentencia de primera instancia del Juzgado de Villa Dolores fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, y luego por la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia quedó firme. Pero cuando el jueves 25 la Policía acudió en búsqueda de Taricco y sus hijos en Traslasierra, un grupo de vecinos y familiares les impidieron acercarse a la casa con carteles en protesta por la medida.

Cuando finalmente pudieron ingresar a la vivienda, los efectivos se dieron con que la mujer y los menores ya no estaban allí. Desde entonces se desconocía su paradero.

Tras presentarse en el Polo de la Mujer, Taricco fue informada de la imputación en su contra por el supuesto delito de "sustracción de Menores", en el marco de una causa por Restitución Internacional de Menores.

Cabe recordar que la madre había solicitado semana pasada solicitó una medida cautelar por la inconstitucionalidad del pedido de restitución de sus hijos. Esta semana, además, sus abogadas defensoras Eugenia Scarpinello, Natalia Bilbao y Natalia Lescano expresaron en una conferencia de prensa que la decisión de la Justicia es inconstitucional, porque viola el convenio de La Haya al no respetar el "interés superior del niño".

“¿Por qué deben someterse a tener que ir a un lugar que desconocen?”, se preguntó Lescano, al remarcar que los niños no vivieron más de dos años en Alemania y ambos declararon querer regresar a Bolivia, donde están sus amigos, prevaleciendo el criterio de residencia.