Alfabetización inicial: poner a prueba las herramientas

Leo Leo es un programa pensado para ayudar a la alfabetización. Mirando la crisis que atraviesa la educación respecto de la gran cantidad de niños y niñas que terminan la primaria sin poder comprender lo que leen, Wumbox diseñó un programa digital de aprendizaje de la lectoescritura destinado a ejercitar las habilidades necesarias para aprender a leer y a escribir.

El programa, llamado Leo Leo, está diseñado teniendo en cuenta las evidencias más recientes en cuanto a la eficacia de las estrategias pedagógicas para alfabetizar así como las formas de mantener la motivación a través del juego.

Con el objetivo de evaluar el programa, Wumbox se unió a Fundación Bunge y Born y juntos llevaron adelante una investigación de la que participaron 368 niños y niñas de ocho escuelas. La investigación se publicó Para evaluar cuán efectivo era el uso de Leo Leo se tomó una muestra de niños y niñas de entre 5 a 8 años de 8 instituciones educativas de la ciudad de Monteros (Tucumán) y se les realizó una evaluación digital inicial. Esta evaluación fue diseñada para medir distintos indicadores de aprendizaje de la lectura y la escritura a través de juegos interactivos.

Una niña juega con la aplicación Leo Leo a señalar las letras indicadas. Foto: Wumbox.

Durante un año se implementó el programa Leo Leo. La implementación consistió en la descarga de la aplicación en los distintos dispositivos de las familias y el uso regular de la plataforma, que no requiere de conexión a internet. Finalizado el periodo de desarrollo del programa se volvió a administrar una evaluación con los mismos indicadores para poder comparar los resultados.

“En la Fundación trabajamos con proyectos innovadores que puedan ser evaluados. Leo Leo tiene esas dos características: es innovador por varias razones, y también está diseñado para que se pueda medir su impacto, cuán efectivo es. Se trata de un programa muy valioso porque enfrenta el problema desde otro ángulo, buscando complementar lo que se hace en la escuela ”, dice Clara Gonzales Chaves, consultora de la Fundación Bunge y Born.

La investigación demostró que los resultados de la evaluación después del uso del programa fueron mejores para los niños más pequeños, para quiénes asisten a escuelas ubicadas en zona urbana/periurbana y para quiénes habían obtenido una puntuación menor en la evaluación inicial. A su vez se observó que un mayor uso de la aplicación “Leo Leo” contribuye a una mejora en cinco de las seis habilidades evaluadas (segmentación silábica, reconocimiento del nombre de las letras, reconocimiento del sonido de la letra, conciencia fonológica del sonido inicial, conciencia fonológica del sonido intermedio, lectura de palabras).

Victoria Giambroni Dalcol es analista de proyectos en Fundación Bunge y Born, y nos aclara que “otro aspecto que nos gustó mucho de Leo Leo es el enfoque que tomaba, el de la conciencia fonológica y la sistematicidad, y también el hecho de que ofrecía algo para hacer en el ámbito del hogar que complementa lo que se hace en la escuela”.

La importancia de aprender a leer y escribir a tiempo

La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para el proceso de aprendizaje de las personas y nos permiten participar de la cultura en la que estamos insertos. Aprender a leer y a escribir enriquece el pensamiento, porque nos deja acceder a palabras y conceptos nuevos que representan ideas distintas, matices, alternativas. Cuando leemos y escribimos nutrimos el pensamiento y la expresión, pero también vamos trazando puentes hacia el conocimiento de las cosas que nos interesan.

La lectura y la escritura son habilidades necesarias para avanzar en el recorrido escolar, porque nos permiten acceder a las consignas y realizarlas de manera autónoma, sin necesidad de la intervención directa y personalizada de los docentes. Es por esto que se hace tanto hincapié en la alfabetización inicial: para que el tránsito por la escolaridad sea fluido es necesario que la lectoescritura sea fluida, automatizada, porque de otra forma será difícil comprender y expresarse. De hecho, aquellas personas que no logran leer y escribir de manera fluida empiezan a quedar fuera de la escuela y de la experiencia colectiva que ella implica.

El reconocido investigador francés Stanislas Dehaene señala que es esperable que con la estimulación adecuada un niño pueda aprender a leer y a escribir entre los 5 y 6 años, momento en el cual el cerebro atraviesa una etapa en la que está especialmente permeable a la construcción de nuevas redes neuronales. Pero, ¿qué hacer con aquellos niños que se salen de esta media y no consiguen aprender quedando fuera del intercambio cultural que propone la escuela? Un juego para identificar palabras y ejercitar la lectura. Foto: Wumbox.

Las estadísticas señalan una crisis

Según un informe del Banco Mundial titulado “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update”, el 80 % de los niños en edad de terminar la escuela primaria no pueden comprender un texto simple, cifra superior a la tasa de alrededor del 50 % registrada antes de la pandemia. En dicho informe se hace mención a que la gravedad de la crisis ya era significativa antes de la Pandemia del COVID 19 y que no alcanza con llegar a niveles previos a la Pandemia para resolver la situación de millones de niños que no aprenden a leer en tiempo y forma.

La crisis está sucediendo y no podemos saber cuáles serán las consecuencias, lo que sí podemos hacer es actuar para revertirla. El programa digital Leo Leo está justamente pensado como herramienta frente a esta situación, para que tanto las escuelas como las familias de cualquier contexto puedan hacer uso de un programa atractivo para ejercitar estas habilidades que permiten leer y escribir de manera eficiente.

Les dejamos el enlace a la investigación haciendo click aqui.

Si querés conocer más acerca de Leo Leo podés visitarnos en nuestro perfil de Instagram o bajar la aplicación de Play Store o App Store.