Por qué está cambiando nuestra capacidad de atención

Seguramente casi todos hayamos tenido días en los que estamos más distraídos que de costumbre, días en los que perdemos el foco muy fácilmente y no podemos terminar una tarea o terminamos dispersos en otras. Esta distracción ocasional no nos representa un problema, porque el resto de los días “volvemos a nuestro eje” y somos capaces de sostener la atención en lo que estamos haciendo, así sea estudiar, trabajar, cuidar a otras personas, o jugar.

Sin embargo, todos estamos empezando a notar que los tiempos de concentración están siendo más cortos, que nos distraemos más seguido y que nos ponemos ansiosos cuando tenemos que mantener la atención por mucho tiempo.

La Dra. Gloria Marks, psicóloga y profesora de la Universidad de California en Irvine, publicó un libro (Cómo recuperar la capacidad de atención) en el que dice que en 2004 la atención promedio en una pantalla era de 2 minutos y medio. Unos años después esa atención se había reducido a unos 75 segundos, y en la actualidad a 47 segundos.

Todos estamos empezando a notar que los tiempos de concentración están siendo más cortos. Foto: Freepick.

Hace veinte años se podía prestar atención sostenidamente durante 12 segundos a un mismo estímulo

En 2004 se midió que la atención solo duraba 8 segundos y ahora, si el estímulo no es interesante, solo se le presta 5 segundos. Pensemos, sin ir más lejos, en cómo leemos las noticias o miramos las redes sociales. Si lo que el titular dice en las primeras palabras no nos atrae, pasamos a la siguiente. Las causas de esta reducción de la atención podemos encontrarlas en el ritmo acelerado con el que hoy procesamos la información, la necesidad de volverse “multitarea”, pero también con la búsqueda constante de nuevos estímulos.

¿Qué está pasando con la atención y el aprendizaje?

Ya sabemos que cada persona aprende a su ritmo y a su forma, pero se puede establecer un promedio de tiempo común de atención sostenida. Según cada etapa del desarrollo cognitivo, las personas podemos normalmente sostener la atención un determinado tiempo: al año los bebés podrían estar concentrados durante 3 a 5 minutos, a los 5 años 10 a 25 minutos, a los 10 años 20 a 50 minutos.

Muchas veces como padres o madres nos preocupamos porque nuestros hijos pequeños no pueden jugar a un mismo juego durante mucho tiempo y, en realidad, lo que sucede es que su sistema cognitivo y cerebral no está preparado para hacerlo. A medida que crecemos aumenta nuestra capacidad no solo de concentrarnos en algo que nos interesa, sino también en lo que no nos interesa tanto, es decir que aumenta nuestra capacidad de hacer foco independientemente de aquello a lo que tengamos que prestar atención.

Foto: Freepick.

Esta capacidad es fundamental para el aprendizaje. La posibilidad de interiorizar nuevas habilidades y conocimientos depende de la atención.

Imaginemos cuánta atención hace falta para aprender las letras, asociarlas a los sonidos y luego poder recomponer las palabras cuando estamos aprendiendo a escribir y a leer. Nos toca una época difícil para enseñar a mantener la atención. La velocidad de la vida diaria, pero sobre todo la velocidad con la que hoy se nos presenta la información, las imágenes y el entretenimiento atentan contra nuestra capacidad de concentración y esto está afectando la capacidad de atención de los niños y por ende impactando también en su aprendizaje.

Si bien, por un lado, las formas de enseñar deben adaptarse a esta nueva situación y pensar formas más dinámicas de presentar los contenidos, por otro lado, la enseñanza también debe ocuparse de entrenar la atención, ya que ésta es condición necesaria de cualquier aprendizaje.

Existen trastornos, como el de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), en los que la atención se ve afectada y necesita ser trabajada en conjunto con otras funciones ejecutivas para poder desarrollar herramientas compensatorias. Pero todas las personas podemos beneficiarnos si ejercitamos la atención.

¿Cómo podemos ejercitar la atención en los niños y niñas?

La atención, vamos a aclararlo llegados a este punto, es una función cognitiva compleja necesaria para mantener los estados de alerta. Podemos distinguir diferentes “tipos” de atención: sostenida, focalizada, dividida, selectiva y alternada. Por ejemplo, para aprender es necesario lograr la atención sostenida y focalizada. Uno de los juegos de Cogni diseñado para entrenar la flexibilidad mental.

