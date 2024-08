Paso a Chile: ¿cómo funcionará durante los próximos días?

A través de un comunicado, la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el corredor internacional se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Según el pronóstico, el jueves entraría un frente que provocará nevadas en alta montaña y las condiciones para el cruce podrían modificarse.

El comunicado emitido por el organismo destaca que durante este miércoles "el Paso Internacional permanecerá habilitado desde las 9 hasta las 20 horas de nuestro país para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas para circular".

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, el jueves se registrará cielo algo nublado con descenso de la temperatura y nevadas débiles en la cordillera de los Andes. Las condiciones meteorológicas serán similares durante el viernes, sábado y domingo.

Desde el Sistema Integrado aconsejan a quienes tienen planificado cruzar hacia el vecino país, consultar los canales oficiales antes de emprender viaje hacia alta montaña ya que las nevadas que tienen lugar en la cordillera, obligan a las autoridades del Paso Internacional a realizar evaluaciones diarias de las condiciones de transitabilidad para la apertura de la frontera que une Argentina con Chile.

El pronóstico en Los Libertadores

Recomendaciones para circular en alta montaña

Debido a que la Ruta 7 es un corredor de tránsito internacional, circulan muchos camiones, por lo que se deben extremar las precauciones. Para realizar una conducción segura y responsable, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda:

Consultar las indicaciones de las autoridades competentes sobre la accesibilidad y el estado de las rutas y calles.

Verificar la obligatoriedad de uso de neumáticos con clavos y/o de invierno o de cadenas (vehículos livianos y de carga).

En el caso de grandes nevadas, seguir la huella dejada por vehículos que circularon anteriormente.

No realizar maniobras bruscas como frenar, acelerar repentinamente, girar bruscamente el volante o maniobras temerarias como adelantamientos indebidos.

Aumentar la distancia entre vehículos ya que el frenado será mucho más progresivo.

Utilizar anticongelantes en el radiador y en el limpiaparabrisas.

No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficientes.

Siempre encender las luces bajas. Si está nevando, encender los faros antiniebla.

En caso de calzada con nieve se desaconseja el uso de motocicletas. Ante el imprevisto de tener que circular en moto, usar casco, ropa térmica y algún elemento reflectante para ser visibles.

Además, conducir a muy baja velocidad, realizar maniobras suaves y evitar las zonas con sombra, por probabilidad de hielo sobre la calzada. A su vez, el organismo nacional recuerda a todos los conductores que deben respetar siempre las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad establecidos por normativa, no tomar alcohol antes de manejar y no perder la atención al camino por distracciones como el uso del teléfono celular.

Por último, es importante -y obligatorio- trasladarse con la documentación requerida y que todos los ocupantes de los vehículos utilicen el cinturón de seguridad correctamente ajustado, abrochado y la silla infantil para los menores de 10 años.