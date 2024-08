La opinión de un empresario mendocino sobre las nuevas propinas digitales

El Gobierno autorizó recientemente el uso de medios electrónicos para que los clientes puedan pagar propinas. Se aplicará en hoteles, gastronomía, expendedores de combustibles y actividades de reparto. La nueva reglamentación entrará en vigencia en 90 días en todo el país. Raul Roitman, empresario y vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEGHA) habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre el impacto de la nueva medida en los comercios y empleados

Desde el principio el empresario expresó su satisfacción con la noticia: "Nosotros la recibimos muy bien, la verdad que lo estábamos viendo hoy con esto que la inflación ha hecho que el efectivo casi desaparezca. Se estaban dando unas situaciones muy injustas que realmente el cliente quería dejar propina por algún medio de pago electrónico y había tantos problemas tanto con la AFIP como con un tema del sueldo que era muy complicado poder permitirlo porque teníamos malas consecuencias nosotros". Se daban situaciones muy particulares: "Han habido casos que nos han querido clausurar el comercio a un restaurante porque el ticket difería con respecto a la acreditación bancaria. Así que realmente nosotros nos alegramos un montón que esto se pueda implementar como corresponde".

En cuanto a la práctica, Roitman explicó que "lo que pasa en el mundo de la propina también es un problema que no es tan sencillo, en el sentido de que, como la propina es algo específicamente que recibe el trabajador y donde nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, como empresarios podemos sugerir que la compartan entre todo el personal. Pero es solo una sugerencia". Los empleados pueden elegir. "Hay algunos empleados que la reparten y otros empleados que prefieren no repartirla. Y hay algunos empleados que hacen un pozo común". Y agregó: " Entonces, supongo yo que ahora que ha salido todo esto, que todavía está muy fresco, hasta que se encuentre con lo más conveniente, va a pasar un tiempito".

La nueva reglamentación no obligará a los comercios a pagar ningún tipo de impuesto por cada propina ni tampoco las considera parte del sueldo del empleado, "entonces realmente ahora que está todo esto dado, creo que que nos viene excelente, y para el empleado va a ser una gran ventaja", explicó el empresario.

Por último, respecto al impacto de la nueva medida, el miembro de la Aegha indicó que no se espera un aumento significativo en el monto de las propinas dadas a los empleados. "Eso está estrechamente vinculado al tipo de negocio que vos tenés. En un fast food, por ejemplo, la propina es 0. Y si te vas a un restorán de bodega, quizás la propina es un 30% de su salario. Es muy variable". El turista, por ejemplo, "está acostumbrado a dejar del 15% al 20%. Y en un restorán clásico para el mendocino, la propina, para mí, es entre el 7%, el 8%", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: