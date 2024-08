La respuesta desde sectores del feminismo a las dudas sobre la denuncia de Fabiola Yáñez

Las acusaciones al expresidente Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez iniciaron una fuerte controversia en los diferentes sectores del feminismo. La reconocida conductora radial, Julia Mengolini fue trendic topic en X, porque planteó en su comentario editorial del programa "Segurola y la Habana" que cuando las feministas decían "yo te creo hermana no era literal, era un postulado simbólico y político". Además, Mengolini sorprendió a sus oyentes al expresar que "la palabra de Fabiola vale poco".

Diferentes usuarios en las redes sociales criticaron fuertemente a Julia Mengolini. "Te creo hermana, en tanto no seas Espinoza, Brieger o Alberto", comentó una usuaria de la cuenta @ccgauffin. En la misma línea, un usuario vinculado a la cuenta @DatoRosa_ expresó: "El feminismo como herramienta de persecución política. Gracias por transparentarlo. "Esperamos que de ahora en adelante, los casos de abuso y violencia contra la mujer vuelvan donde deben estar siempre, en la justicia (que es como las civilizaciones resuelven los problemas)", completó.

Las polémicas declaraciones de Julia Mengolini

Por otro lado, Vanina Biasi, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda y referente feminista, en diálogo con MDZ, planteó: "El debate sobre el movimiento de mujeres y sus luchas está absolutamente agrietado. Por un lado el gobierno negacionista de la violencia de género y, por otro lado, un gobierno que utilizó la lucha de las mujeres, se apropió de su símbolo y que, finalmente, no dio respuestas a las necesidades de las mujeres, cuando tenía un discurso de que lo estaba dando".

En cuanto a la gestión anterior, señaló que "las políticas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fernández las critiqué en vivo y en directo y no ahora cuando se salta a la luz que en definitiva es un hombre más de los que utilizan su lugar de poder para ejercer violencia de género". Remarcó también que "sus políticas no fueron efectivas porque, al estar concentrado en seguir la agenda del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto, gastar todo el presupuesto en cumplir con la deuda que había dejado Macri, no aplicó políticas".

"Los presupuestos fueron totalmente inocuos, las políticas de quienes fueron funcionarias del Ministerio de la Mujer fueron insuficientes o directamente no llegaron a las mujeres. Entonces estamos en presencia de una grieta entre un sector que hace política negando la violencia de género y quienes explotaron la lucha del movimiento de mujeres para ganar la elección del 2019 y luego defraudaron este movimiento", sentenció.

"Las declaraciones de Mengolini tienen dos características. Una, ser una perogrullada que es que las mujeres también mentimos y que la consigna de 'Yo sí te creo' tenía que ver con años y años en los que las mujeres no fuimos escuchadas. Dos que esta verdad tendría que haberla dicho cuando gobernaba su signo político, lo que habría significado un debate duro con sectores de su propio espacio. Qué aparezcan estas y otras reflexiones a veces pueden resultar tardías", completó.

Por su parte, Celeste Murillo, columnista de género en el programa El Círculo Rojo de Radio con Vos criticó a "las exfuncionarias y referentes que aceptaron el simulacro de 'estado feminista' de las mesas federales con pocos resultados, de los presupuestos con perspectiva de género pero desinflados, mientras la vida de la mayoría de las mujeres y las personas LGBT empeoraba".