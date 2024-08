Julia Mengolini tras la entrevista a la exprimera dama: "La palabra de Fabiola vale poco"

En su espacio editorial en el clásico programa de Futurock, "Segurola y la Habana", Julia Mengolini hizo polémicas afirmaciones luego de que se conociera la entrevista de la exprimera dama Fabiola Yáñez en la que detalla su traumática experiencia junto al ex presidente Alberto Fernández.

Mengolini sorprendió a su audiencia, luego de introducir su comentario radial alertando que no sería "políticamente correcta", ni "cuidadosa" al respecto. Son conocidas las definiciones feministas de la conductora cercanas al creerle a la víctima y de no poner en duda sus palabras. En este sentido, la periodista y empresaria de medios aclaró que cuando el colectivo feminista decía "yo te creo hermana", no era una afirmación "literal", era un "postulado político".

Por otro lado, usuarios de X, fueron muy críticos con Mengolini al plantear que había una suerte de doble estándar en su discurso: "Te creo hermana, en tanto no seas Espinoza, Brieger o Alberto", comentó una usuaria de la cuenta @ccgauffin. En la misma línea, un usuario vinculado a la cuenta @DatoRosa_ expresó: "El feminismo como herramienta de persecución política. Gracias por transparentarlo. "Esperamos que de ahora en adelante, los casos de abuso y violencia contra la mujer vuelvan donde deben estar siempre, en la justicia (que es como las civilizaciones resuelven los problemas)", completó.

Mirá las declaraciones de Julia Mengolini

Noticia en desarrollo...