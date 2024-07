Estaba filmando en El Chaltén cuando se encontró con la escena menos pensada

Por estos días se ha hablado mucho de la nieve que ha cubierto diferentes zonas del país, como lo es El Chaltén, y que ha dejado imágenes dignas de una sesión fotográfica invernal. Es que a pesar de que la situación también ha generado problemas y complicado la situación de cientos de personas, algunas imágenes de la naturaleza también han sorprendido.

Un ejemplo de esto es el tierno video que grabó un fotógrafo de Santa Cruz que ha conmovido a las redes sociales. Las imágenes muestran la inesperada amistad entre un zorro colorado y un zorrino paseando juntos en El Chaltén. El clip, publicado por el usuario de Instagram @galgogutierrez32, ha generado una ola de reacciones y comentarios entre los usuarios de la red social.

En el video, se puede observar al zorrino siguiendo de cerca a su amigo el zorro colorado mientras ambos caminan por un paisaje nevado. El zorro, al percatarse de la presencia del zorrino, en lugar de ahuyentarlo, decide esperarlo y continuar juntos su camino. Este comportamiento, más propio de un cuento infantil, fue descrito por el fotógrafo con las palabras: "Como si fuera un cuento".

El emotivo video de este encuentro en El Chaltén no tardó en hacerse viral, siendo compartido por varios locales y generando diversas reacciones entre los usuarios de Instagram quienes no tardaron en compararlo con una historia perfecta para un cuento infantil. "Timón y Pumba versión patagónica", "Que linda dupla para una película de Disney", "No pueden ser más lindos", son algunos de los comentarios que se pueden ver.

El video viral de un zorro y un zorrino juntos por El Chaltén (Video: Instagram/galgogutierrez32)