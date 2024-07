Borzone: "Si la alfabetización va en la misma línea, no vamos a avanzar"

Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización durante su estadía en San Juan. En la actualidad, la educación en Argentina se encuentra en un momento crítico siendo la alfabetización uno de los problemas más graves. Para analizar este nuevo plan y sus implicancias, Ana María Borzone, una de las especialistas más respetadas en alfabetización inicial dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que la clave está en que el Gobierno abandone la línea que "destruyó el sistema educativo" y tome la línea de la ciencia de la lectura. Desde 2016, Borzone juega un papel crucial en el desarrollo de programas de alfabetización, como el implementado en Mendoza bajo la dirección de Jaime Correas. Su libro "KLOFKY", utilizado en el nivel inicial, ha sido una herramienta clave en la educación de muchos niños.

Borzone subraya que los planes y reformas educativas requieren tiempo para mostrar resultados significativos. Con más de siete años de implementación, se pueden empezar a evaluar los impactos de estas iniciativas y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos. La doctora en Filosofía y Letras, e investigadora del Conicet dijo que "cuando se han hecho evaluaciones en Mendoza se ha visto un avance, pero tenemos que seguir consolidando ese cambio. Estamos al habla con las nuevas autoridades de la Dirección General de Escuelas para consolidar lo que se comienza a hacer en jardín y en primer grado y hay que seguir trabajando en los otros grados. En esta nueva gestión creo que vamos a avanzar mucho más porque se va a hacer una actualización en profundidad para los docentes que están en los institutos de formación docente, es decir para los formadores de los formadores". En este sentid agregó que tanto esta iniciativa como "el cambio que significó Klofky y el programa Queremos Aprender, Mendoza abrió un camino en el país".

Para Borzone "el paso importante es que se ha focalizado en un problema y no se lo tapa más" y explicó que "el problema es que los chicos no comprenden lo que leen porque no les enseñan a leer y escribir en forma adecuada, entonces llegan a secundaria sin leer ni escribir, abandonan secundaria. Tenemos realmente un problema gravísimo, es una tragedia". Sin embargo, Borzone aseguró que si hay avances en esta materia es "resultado de un movimiento de la sociedad porque la sociedad empezó a reclamar: padres organizados, docentes por la educación, Argentina por la educación. La sociedad empezó a reclamar la enseñanza de la lectura y la escritura". La investigadora del Conicet planteó que "el Gobierno nacional se ha comprometido a apoyar a las provincias con capacitación, pero si esa formación se sigue dando en la misma línea que destruyó el sistema educativo, no vamos a avanzar".

Para la especialista hay que esperar y ver qué decisión toma el Gobierno nacional con respecto, por ejemplo, "a la capacitación de técnicos especialistas en lectura y escritura. Si toma la línea de la ciencia de la lectura vamos a avanzar y vamos a cambiar, pero si no la toma vamos a seguir en la misma situación. Es decir, van a avanzar las provincias que han cambiado la metodología, pero desde Nación no se va a fortalecer ese cambio si se sigue en la misma línea. En la misma línea que tomó Mendoza, que es la línea de la ciencia de la lectura. No es magia".

Explicó que, básicamente, existen dos líneas: "Una línea enseña en forma sistemática estrategias de comprensión lectura diaria de textos y una lectura interactiva. Enseña en forma sistemática las correspondencias sonido - letra, no espera que los chicos adivinen, enseña en forma sistemática ortografía, les enseña a escribir a los chicos y les dice ‘acá un punto, acá mayúscula’. Los chicos de jardín aprenden a escribir textos utilizando puntos y mayúsculas, si uno les enseña". El otro sistema, explicó Borzone es "‘escriban como puedan’, no enseñan las correspondencias sonido - letra, esperan que los chicos las adivinen. Les dicen que escriban como puedan, los chicos hacen garabatos, escriben tres letras y así siguen. No enseñan ortografía en forma sistemática, no enseñan estrategia de comprensión en forma sistemática. No hay práctica, y cualquier aprendizaje requiere práctica. ¿Qué jugador de fútbol no practica?".

La investigadora de procesos lingüísticos y cognitivos agregó que es importante unificar un criterio a nivel nacional. "Yo creo que la Nación también tiene una responsabilidad porque se están destruyendo vidas. No es un tema menor que un chico salga del secundario sin leer ni escribir o que abandone el secundario ¿Qué población vamos a tener? ¿Qué vida van a tener? Pensemos en ellos, pensemos en los individuos", dijo y agregó: "No saber leer ni escribir significa también no poder razonar de la misma manera, no poder pensar, no poder aprender".

Como consejo para madres y padres recomendó "sumarlos a situaciones de lectura, mostrarles las ilustraciones, explicarles, trabajar los textos con ellos, buscar textos atractivos, aventuras. Los chicos se entusiasman con la lectura, además la lectura diaria de textos a los chicos realmente les gusta participar de esa lectura cuando es participativa, cuando los padres le dan un espacio para que ellos comenten lo que están leyendo, para que ellos lean un fragmento. Una vez que los padres trabajan de esa manera la lectura en las casas, los chicos se transforman en lectores".

Escuchá la entrevista completa: