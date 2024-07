Por qué podría ser difícil viajar en avión en el inicio de las vacaciones

No fue una semana fácil para viajar en avión. A las medidas de fuerza que venían llevando, desde el 29 de junio, los gremios que representan a pilotos y personal de aeropuertos, se sumó el martes pasado las complicaciones generadas por la decisiones de los trabajadores de Intercargo, la empresa presta el servicio de traslado de maletas, de realizar asambleas "sorpresivas" que provocaron las demoradas de gran cantidad de vuelos nacionales e internacionales.

La protesta estuvo encabezada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y tuvieron como motivo los despidos de los últimos meses en Aerolíneas Argentinas y reclamos salariales.

Las asambleas afectaron, principalmente, los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini, pero también provocó demoras en las partidas de algunos vuelos, desvíos y cancelaciones en las otros aeropuertos del país.

Si bien el accionar de los gremios fue general, una de las aerolíneas más afectadas fue Flybondi, que decidió trasladar toda su operación de Aeroparque al aeropuerto de Ezeiza ante la amenaza de los trabajadores de Intercargo de continuar con medidas de fuerza.

En Ezeiza, la aerolínea cuenta con la autoprestación de servicios de rampa (lo mismo que American Airlines), a diferencia de Aeroparque en donde debe utilizar los de Intercargo.

Flybondi es la principal competidora de Aerolíneas Argentinas en el mercado de cabotaje y viene ganando espacio en los últimos tiempos. Ante esta situación, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, se manifestó, a través de su cuenta de la red X, definiendo a la compañía y los pasajeros como "rehenes de un sindicato".

"Por si no se enteraron: ya vamos por el 3er día de las 'asambleas' en los aeropuertos por parte de los 'trabajadores' de APA de Intercargo. Y mientras eso ocurre, no hay servicio para ninguna otra aerolínea que no sea Aerolíneas Argentinas", dijo.

"¿Saben quién es el principal cliente de Intercargo en Aeroparque?", se preguntó para luego explicar que su empresa representa el 70% de sus operaciones y, por este motivo, son los principales perjudicados, lo cual llevó a que trasladen todos sus vuelos a Ezeiza. "¿Podemos hacerlo? Sí, pero es ineficiente y costoso", agregó el CEO de Flybondi.

Así también señaló que "lo bueno es que esto se termina pronto", confirmando en que van a avanzar con la autoprestación del servicio de handling en Aeroparque (algo que se le viene negando desde que se mudaron allí en 2020 al cerrar El Palomar), y que incluso también podrán brindar ese servicio a todas las aerolíneas "que no quieran ser rehenes de las asambleas (otra cuestión hasta ahora no permitida, la de que una compañía aérea pueda prestar el handling a otras)".

"Pero… mientras tanto, se está cumpliendo el sueño de algunos de tener un Aeroparque todo pintado de azul y para una sola aerolínea", concluye tajantemente Mauricio Sana, en referencia a Aerolíneas Argentinas.

Con este panorama, hay mucha preocupación en el sector aercomercial por lo que puede suceder durante la próxima semana y los días siguientes, teniendo en cuenta que se produce el inicio de las vacaciones de invierno en los colegios y es un pico de gran actividad aérea.

Además del impacto directo en Flybondi, otras aerolíneas sufrieron demoras para la carga o descarga de equipaje, lo que ocasionó demoras en la partida de algunos vuelos y el perjuicio para miles de pasajeros.

Por ejemplo, según pudo saber MDZ, JetSmart - otra aerolínea low cost que opera en el país – tuvo inconvenientes en al menos ocho vuelos, algunos de cabotaje, pero también en internacionales como, por ejemplo, la reciente ruta inaugurada entre Buenos Aires y Montevideo.

También en Latam tuvo demoras por las asambleas en los los aeropuertos de Buenos Aires, Ezeiza y Córdoba.

Salvo American Airlines, que cuenta con servicio de rampa propio, el resto de las aerolíneas internacionales se vieron afectadas por la medida de Intercargo,

"El problema complicó las operaciones de la mayoría de las compañías y la preocupación está centrada en lo que pasará con el inicio de las vacaciones de invierno, donde casi todas las empresas reforzaron sus frecuencias por la alta demanda que se produce. Asambleas de este tipo, que provoca demora en los vuelos, generan más problemas por la mayor cantidad de vuelos y de personas que viajan. Es algo que se repite siempre para esta época, Así que pueden ser días difíciles si no se soluciona el conflicto antes", dijeron a MDZ desde el sector.